Nicolae Ştefănuţă, despre tensiunile din Groenlanda: "Aveam impresia că Putin e pe margine, mănâncă popcorn şi se bucură"

Europarlamentarul Nicolae Ștefănuță. sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a tras un semnal de alarmă, la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, privind contextul geopolitic actual, în care situaţia tensionată din Groenlanda nu s-a terminat, în opinia lui. "La Davos a avut loc o temporizare, cauzată poate şi de dezinteresul publicului american pentru temă", crede europarlamentarul, care spune că Putin ar putea profita de toată situaţia: "Aveam impresia că Putin e pe margine şi mănâncă popcorn, bucurându-se de cearta prietenilor". El mai spune că nu suntem pregătiţi să ne apărăm fără americani, dar, totuşi, Europa trage o linie roşie în privinţa Groenlandei: "nu anexare teritorială".

"Eu nu cred că s-a terminat povestea cu Groenlanda şi SUA. La Davos a avut loc o temporizare, cauzată poate şi de dezinteresul publicului american pentru temă. Doar 17% din americani ştiau despre ce era vorba. Tema principală la ei este inflaţia.

Cred că nu este gata chestiunea. Politica externă te ajută, de multe ori, să combaţi temele de politică internă. S-ar putea să fie asta, poate fi şi motivaţia strategică. Dacă asta e problema, se mai pot aduce soldaţi, se mai pot construi baze, se pot obţine licenţe pentru minereuri.

Linia roşie din partea Europei este: nu anexare teritorială. Nu mai suntem în secolul XIX. Nu ai de ce să te cerţi cu europenii, noi vrem să ne înţelegem bine cu americanii. Aveam impresia că Putin e pe margine şi mănâncă popcorn, bucurându-se de cearta prietenilor. Şi asta nu e bine pentru noi.

Lumea occidentale pare divizată şi se ceartă mult. Asta poate să constituie o oportunitate pentru Rusia, mai ales că noi nu suntem pregătiţi să ne apărăm fără americani. Nu avem umbrelă nucleară. Trebuie să zicem că şi noi am greşit, ca europeni. Ani întregi. Aproape că am desfiinţat armatele, am uitat să facem şi mişcare. Suntem mult în urmă. 2014 trebuia să fie semnalul pentru Europa. Crimeea a fost luată cu japca. Apoi, Donbas. De câte semnale de alarmă mai avem nevoie în Europa?", a afirmat Nicolae Ștefănuță.

Acesta a descris şi care sunt provocările vremurilor actuale.

"Lumea vrea să ne întoarcem la vremurile bune. Dar lumea s-a schimbat, mergem înainte. Sunt oameni care spun că şi AI este o provocare. Ne-am învăţat cu binele în Europa şi nu mai ştim cum este cu greul. Lumea tot pe competiţie, nevoie este.

Trebuie convocată o conferinţă pentru schimbarea tratatelor. Piaţa unică nu e suficientă. Dacă nu facem asta, ne angajăm că se descurcă fiecare cum poate, adică un cui în sicriul UE.

Uniunea este casa noastră pentru pace şi prosperitate. Nimic din istoria noastră nu a venit bun din Rusia. Evoluţia României a fost mereu legată de Europa", a mai declarat Nicolae Ştefănuţă.