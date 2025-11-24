Nicușor Dan a înființat un grup de lucru pentru pregătirea vizitei în SUA: Consilier: "Are mare interes pentru sectorul militar"

2 minute de citit Publicat la 21:54 24 Noi 2025 Modificat la 22:27 24 Noi 2025

Nicuşor Dan conduce grupul de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA: Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a decis formarea unui grup de lucru pentru pregătirea vizitei sale în SUA, a confirmat consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius Lazurca.

Potrivit consilierului, președintele Dan este "liderul activ" al acestui grup.

Într-o intervenție la Digi24, Lazurca a spus că, în perspectiva vizitei, care ar urma să aibă loc la începutul anului viitor, dimensiunea economică este "absolut fundamentală".

Consilier: Nicușor Dan are un interes foarte mare pentru sectorul militar

"În interiorul dimensiunii economice, domnul președinte are un interes foarte mare pentru sectorul militar, pentru sectorul strategic, pentru sectorul tehnologiilor de frontieră. Așadar, pentru lucrurile care, realizate, vor întări nu numai prosperitatea României sau potențialul de creștere economică a României, ci şi siguranța românilor şi siguranța națională", a subliniat consilierul prezidențial.



”După părerea mea, platforma pe care se va întemeia pregătirea acestei vizite este foarte promițătoare. Ea nu a fost inventată ad-hoc pentru pregătirea acestei vizite. Cadrul politic şi legal, dacă doriți, bilateral, este foarte solid", a adăugat el.

Președintele Dan "nu a delegat activitățile preparative subordonaților dumnealui, ci se ocupa nemijlocit de pregătirea acestei vizite (...) Adaug (...) că reflexul domnului președinte este de a se focaliza asupra substanței, nu asupra calendarului.

Consilier prezidențial: Nicușor Dan nu vrea vizite externe de dragul vizitelor

De fiecare dată când gândim o acțiune de politică externă, domnul președinte are câteva așteptări necondiționate de la noi, cei care suntem în serviciul dumnealui. În primul rând, este prima așteptare, este construirea de substanță.

Domnul președinte nu își dorește vizite de dragul vizitelor, vizite care să închipuie ceremonii goale, de protocol sau deplasări care să nu însemne nimic în beneficiul cetățenilor noștri. De fiecare dată ne cere substanță şi ne cere să îi demonstrăm că această vizită este benefică interesului național şi benefică, până la urmă, cetățenilor României”, a precizat Marius Lazurca.

Potrivit acestui oficial, președintele Nicușor Dan este interesat foarte mult de relaționarea directă și personală cu comunitățile de români care trăiesc în străinătate.

"Este o temă de mare interes pentru domnul președinte", a conchis consilierul prezidențial.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA, în prima parte a lui 2026, spune Oana Țoiu

Oana Țoiu, ministrul român de Externe, a declarat la începutul lunii octombrie că a discutat cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, şi președintele Nicușor Dan.

"Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor", a spus Țoiu la momentul respectiv.

Mai recent, Țoiu a afirmat că vizita lui Nicușor Dan în SUA este planificată "pentru prima parte" a lui 2026.