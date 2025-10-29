Nicușor Dan, despre decizia SUA de a retrage trupe: Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan are prima reacție după decizia SUA de a retrage trupe din România. Potrivit șefului statului, „prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.” Acesta transmite că „descurajarea amenințărilor” este compensată „de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene”.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.

Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.

Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.

Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri.

Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, transmite președintele României.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, miercuri, că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați americani.

„România și aliații au fost informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor începând de luni, marți, am fost informați la nivel oficial. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă a SUA. Propunerea e în Congres, mesajele au fost trimise de-a lungul ultimelor luni public, chiar și cum două săptămâni la nivelul NATO, în momentul în care am avut întâlnirea la Bruxelles”, a declarat ministrul Apărării.

„Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.