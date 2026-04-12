Nicuşor Dan, mesaj de Paşte: Vă îndemn să fim solidari, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a vindeca o societate

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis duminica dimineaţa un mesaj cu ocazia Sărbătorilor pascale în care îndeamnă românii să fie "solidari nu doar în spiritul tradiţiilor, ci şi în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunităţi şi de a vindeca o societate".

"Hristos a Înviat! Este certitudinea care ne reaminteşte în fiecare an de triumful speranţei şi puterea renaşterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea şi bunătatea faţă de semeni.

Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini şi crize severe, în care mulţi dintre noi sunt preocupaţi în mod firesc de grija pentru ziua de mâine. Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradiţiilor, ci şi în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunităţi şi de a vindeca o societate.

Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul. Vă doresc sărbători senine, cu sănătate şi oameni dragi alături!", a scris şeful statului pe contul său de Facebook.

Mesajul transmis de Nicuşor Dan cu ocazia Paştelui ortodox a stârnit numeroase reacţii din partea românilor. Desigur, au fost şi unele pozitive, dar şi unele negative.

"Adevărat a Înviat! Mesajul dumneavoastră vorbește despre valori frumoase – credință, adevăr, solidaritate. Tocmai de aceea, este important ca ele să fie susținute și prin fapte, nu doar prin cuvinte.

Credința ne învață să respectăm cele 10 porunci, iar una dintre ele spune clar să nu mințim. Din păcate, atunci când există nepotriviri între ceea ce se spune și ceea ce se face, aceste principii sunt puse sub semnul întrebării. În astfel de momente, nu e suficient să vorbim despre bine – trebuie să-l trăim cu adevărat, cu sinceritate și responsabilitate. Sărbători cu liniște și mai ales cu adevăr!" este comentariul lăsat de un internaut.

Întrebat miercuri seara, în cadrul conferinţei de presă în care a justificat numirile pentru funcțiile de procurori-șefi la DNA, DIICOT sau Parchetul General, ce mesaj are pentru românii care şi-au pierdut încrederea în el şi au declarat că nu l-ar mai vota pentru un al doilea mandat, liderul României a răspuns astfel:

"Aştept argumentele pentru care îmi transmit asta şi, aşa cum am răspuns tuturor argumentelor pe care le-am găsit în spaţiul public, dacă o să găsesc altele, o să le răspund şi altora. Şi sper să avem o dezbatere raţională, pe argumente, pe ce e de făcut cu societatea noastră".