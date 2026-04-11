Mesaje, felicitări și urări de Paște 2026. Cele mai frumoase cuvinte pentru cei dragi

4 minute de citit Publicat la 20:00 11 Apr 2026 Modificat la 20:09 11 Apr 2026

Fiecare gând bun trimis în această zi va umple sufletele celor dragi de bucurie și recunoștință / sursă foto: Getty Images

Sărbătorile pascale aduc bucurie, liniște și dorința de a fi mai aproape de cei dragi. Descoperă cele mai frumoase mesaje de Paște 2026, urări și SMS-uri pe care le poți trimite cu ocazia acestei sărbători.

Iată cele mai frumoase mesaje, SMS-uri și felicitări pe care le poți trimite în Sfânta zi de Paște.

Mesaje de Paște Fericit pentru 2026

„O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma

bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte

fericit!”

„Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi

schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil! Paşte fericit! Hristos a Înviat!"

„Fie ca această zi de sărbătoare să fie plină de lumină și căldură, iar

bucuria să-ți învăluie sufletul într-o atmosferă plină de armonie și pace

interioară! Paşte fericit!”

„Fie ca spiritul Paștelui să îți aducă liniște în suflet, multă fericire și realizări frumoase! Bucură-te de fiecare moment alături de cei dragi!”

„În această zi de Paște, vă trimit cele mai calde gânduri și urări de bine. Să aveți parte de momente minunate alături de cei dragi și să simțiți prezența iubirii divine în inimile voastre. Hristos a înviat!”

„Fie ca lumina sfântă a Paștelui să vă umple casele și inimile cu căldură, bucurie și speranță. Sărbători fericite alături de cei dragi! Hristos a înviat!”

Urări creștine de Paște

„Paștele este o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoiește în fiecare primăvară. Fie ca promisiunea de Paște să îți umple inima de pace și bucurie!”

„Învierea Domnului să-ți umple sufletul de Lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de înțelepciune și inima de iubire. Hristos a înviat!”

„Hristos a Înviat! Bucurie și pace în suflet, binecuvântări cerești și o sărbătoare luminată alături de cei dragi!”

„Fie ca Lumina Sfântă a acestei mari Sărbători să vă aducă bucuria Învierii Domnului în case și în suflete””

„Cu ocazia Paștelui, să ne reamintim că iubirea și sacrificiul lui Isus Hristos ne arată calea spre adevărata înviere a sufletului. Să ai parte de o sărbătoare binecuvântată!”

Urări de Paște amuzante și în versuri

Iată câteva mesaje amuzante pentru cei dragi, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, care vor aduce zâmbetul pe buze oricui:

„M-a contactat iepurașul și mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paște”

„Iepurașul mustăcios, e de Paște norocos. Nu-ți lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroșit, cozonacul, mielul fript și un Paște fericit!”

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

„Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paşte”

„Un iepuraş tare dragălaş, a ieşit în cale, cu viteză mare, şi-ţi urează neîncetat: să ai Paşte Minunat, şi Hristos a Înviat!”

Mesaje de Paște pentru copii

„Iepurașul a venit, cu ouă colorate și dulciuri în buzunare! Paște fericit, micuțule!”

„Sărbători pline de lumină, jocuri și voie bună! Hristos a Înviat!”

„Fie ca ziua ta de Paște să fie una plină de speranță și bucurie. Paște fericit!”

„Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!”

Mesaje pascale pentru familia aflată la distanță

„Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţă şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldura în suflete! Hristos a Înviat!”

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice, chiar dacă suntem departe. Vă simţim aproape cu inima! Hristos a înviat!”

„Chiar dacă distanța ne desparte, gândul meu e la voi. Să aveți parte de un Paște liniștit, plin de lumină și speranță. Vă iubesc și îmi este dor de voi! Paște Fericit!”

„Deși nu suntem la aceeași masă, vă trimit cele mai calde îmbrățișări. Lumina Sfântă să vă călăuzească pașii și să vă aducă bucurie în suflet. Paște fericit în străinătate!”

Felicitări de Învierea Domnului

„Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul și în inimile voastre, bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

„Învierea Domnului să-ți umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase și inima de iubire! Hristos a Înviat!”

„Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă și un răspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!”

„Învierea Domnului Iisus să aducă în sufletul tău Iubire și Bucurie! Nu uita că destinul SĂU a fost „Crucea”, scopul Său a fost „Dragostea”, motivul Lui ai fost tu! Hristos a Înviat!”

Paștele este o sărbătoare importantă în tradiția creștină, marcând învierea lui Iisus Hristos și reprezentând speranța într-un nou început și în viața veșnică.