Nicușor Dan și şefa CCR nu au televizor acasă. Simina Tănăsescu nu știa ce spunea Călin Georgescu în campania pentru prezidențiale

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dezvăluit, joi, că nu are un televizor în casă, "din cauza copiilor, să nu se uite". Şeful statului a explicat şi cum le-a împărţit copiilor timpul în faţa "ecranelor". De asemenea, preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a mărturisit şi ea că nu deţine un TV şi că a aflat, în 2024, despre cazul Călin Georgescu din documente desecretizate. "Când documente desecretizate arată faptul că e posibil ca într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate, cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate a fi zero, asta e o informație pe care nu o aveam anterior", a spus şefa CCR.

”Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Au voie când și când la niște filme pe calculator, așa spun medicii. Fetița - cam două ore pe săptămână, cam un film, iar băiețelul aproape deloc", a afirmat Nicuşor Dan la Europa FM, despre alegerile şi regulile din familia sa.

Într-o situaţie similară cu a preşedintelui României se află şi Simina Tănăsescu, preşedinta CCR. Ea a spus că urmăreşte "media scrisă, urmăresc alte instrumente, dar nu televizorul" şi că a analizat cazul lui Călin Georgescu strict pe baza informaţiilor din documentele desecretizate. Reamintim, în decembrie 2024, alegerile prezidenţiale au fost anulate.

"Să fac o mărturisire, dar e făcută public de multă vreme. Eu nu am televizor acasă. Eu nu dețin instrumentul, aparatul unui televizor. Și înțeleg că, în timpul campaniei electorale, au existat numeroase declarații ale unor candidați cu privire la modul în care s-a desfășurat campania lor.

Informațiile astea nu le aveam. Eu, personal, cel puțin, chiar nu le cunoșteam, pentru că urmăresc media scrisă, urmăresc alte instrumente, dar nu televizorul. Lumea din jurul meu îmi spunea că n-ai văzut la televizor că a declarat, orice va fi declarat, un candidat? Și răspunsul meu era că n-am văzut, că n-am televizor.

Asta poate fi la nivel anecdotic, dar când documente desecretizate arată faptul că e posibil ca într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate, cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate a fi zero, asta e o informație pe care nu o aveam anterior și pe care a trebuit să o analizăm din perspectivă, încă odată, din perspectivă constituțională.

Preşedinta CCR explică anularea alegerilor prezidenţiale din 2024

Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, explică, într-un interviu pentru TVR Info, care au fost motivele care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

"Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale.

Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competența CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene", a declarat Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României, pentru sursa amintită.