Nicușor Dan vrea o Lege a salarizării unitare până la finalul anului: „Liderii politici cu care am vorbit au înțeles necesitatea”

Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că negocierile pe legea salarizării s-au încheiat fără rezultat. Foto: Agerpres

Nicușor Dan a declarat luni că ar fi „foarte sănătos” ca până la sfârșitul acestui an să fie adoptată Legea salarizării unitare. Președintele a spus că liderii politici cu care a discutat au înțeles că un astfel de act normativ este necesar pentru a reduce risipa de la bugetul de stat, dar și ca să liniștească tensiunile sociale.

Nicușor Dan a declarat că în sistemul public sunt multe inechități salariale, inclusiv în sistemul de educație, dar acestea nu vor putea fi corectat „într-un termen foarte scurt” de o lege a salarizării unitare.

„Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în legea salarizării, care va fi ea, fără să afectăm România financiar, global, și să întrăm în fenomene periculoase, dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechitățile, în special în învățământ”, a spus președintele.

Nicușor Dan a adăugat că liderii politici au înțeles „necesitatea” unei astfel de legi.

„Pot să vă spun că liderii politici cu care am vorbit au înțeles necesitatea (legii salarizării unitare n.red). Cât timp nu ai o astfel de lege vei perpetua acele litigii care au trecut de ordinul zecilor de mii, care spun că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice și până la urmă asta va duce la pierderi de bani de la buget și va genera tensiuni sociale. E nevoie de o lege a salarizării.

De asemenea, din perspectiva agențiilor de rating care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an. Eventual odată cu legea bugetului național pe 2027”, a mai spus președintele României.

Nicușor Dan: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea

Președintele, care a vizitat astăzi o școală din Curcani, județul Călărași, a fost întrebat ce mesaj primesc copiii când văd că politicienii nu reușesc să se înțeleagă între ei după atât de mult timp:

„Mult timp, inclusiv în școala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual și pe dobândirea de competențe individuale și cred că lipsește sau e mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă și cred că ăsta e unul din lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm la școală. Și asta se vede, dacă ani de zile ai fost educat să te ocupi de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și din interacțiuni și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea.

Trăim într-o societate tot mai complexă în care, pentru a realiza diferite obiective personale, oamenii trebuie să își pună competențele profesionale împreună. E nevoie de muncă în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a refuzat să răspundă întrebărilor politice, acesta fiind singurul comentariu pe care l-a făcut cu privire la criza politică.