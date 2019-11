Noaptea cuțitelor lungi în PSD, dezvăluiri-bombă. Daniel Tudorache: Ciolacu și Firea vor șefia PSD

Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei și membru PSD, a dezvăluit, la emisiunea Previziuni, de la Antena 3, culisele ședinței în care Viorica Dăncilă a pierdut conducerea partidului și Biroul Național al PSD a fost dizolvat. Tudorache a subliniat că, în prezent, Gabriela Firea și Marcel Ciolacu au anunțat că vor candida la Congres pentru funcția de președinte al partidului.

Daniel Tudorache a precizat, la Antena 3, că Eugen Teodorovici a fost singurul vicepreședinte care a refuzat să-și dea demisia, însă și-a pierdut funcția odată cu dizolvarea BPN-ul PSD.

Citește și: Gabriela Firea, mesaj cu subînțeles după ședința furtunoasă din PSD: ”Sunt multe de spus dar nu mai are rost”

”Președintele interimar și-a ales o echipă de conducere pentru o perioadă de o lună și jumătate, până la congres. (...) Puteam să așteptăm congresul la anul, cu actuala conducere, dar eu cred că am fi pierdut mai mult timp. A fost o decizie colectivă. Demisia este, totuși, un act unilateral”, a spus Tudorache.

Citește și: Pierderea prezidențialelor, fatală liderilor PSD. Președinții PSD maziliți de partid

Daniel Tudorache susține PSD nu e într-o criză de leadership. ”E un proces normal pentru un partid care a pierdut alegerile. In momentul de față stiu două persoane care vor să candideze la congres: Marcel Ciolacu și Gabriela Firea”.

În plus, primarul Sectorului 1 a afirmat, la Antena 3, că PSD este deschis colaborărilor cu alte formațiuni parlamentare. ”Eu sunt unul dintre cei care, și în CEx am cerut să nu rămânem izolați. Am cerut o colaborare cu Pro România și ALDE. Nu s-a dorit în acel moment. Pot să vă spun că Marcel Ciolacu este unul dintre adepții acestei neizolări a PSD. Ușa PSD-ului e deschisă pentru alianțe”, a spus Daniel Tudorache.