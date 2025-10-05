Nou derapaj al lui George Simion la adresa lui Nicușor Dan. „V-am spus că e autist. Nu m-ați crezut”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele AUR, George Simion, l-a făcut din nou „autist” pe președintele României, Nicușor Dan, într-o scurtă postare publicată pe contul său de Facebook.

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris Simion în postarea publicată pe Facebook sâmbătă seara.

Nu este prima oară când liderul AUR face o astfel de afirmație despre Nicușor Dan. Întrebat, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai, despre ce program are la Bruxelles, George Simion a avut o ieșire nervoasă.

„Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracul”, a fost replica lui George Simion.

Nicușor Dan a condamnat atunci „mesajul lipsit de umanitate” al lui Simion.

„Este intolerabil să jignești sute de mii de copii și adulți cu tulburări de spectru autist din România. Familiile din România care au un copil cu nevoi speciale se zbat pentru o viață firească într-un stat care doar umilește. Să vrei să fii președinte și să spui «autist» ca pe o injurie este inacceptabil. Condamn cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere”, a spus, cu acea ocazie, Nicușor Dan.