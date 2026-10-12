Numărul doi din PSD avertizează: „Anticipatele pot deveni o realitate dacă Bolojan continuă să fie preocupat de interesele de partid”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Foto: Claudiu Manda / Facebook

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a spus, luni, că alegerile anticipate nu sunt „scenariul de care România are nevoie”, dar ele pot deveni realitate „dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor”. El a transmis, într-o postare pe Facebook, că românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, ci „vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă”.

„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor.

Am spus astăzi, în ședința PSD, că trebuie să fim pregătiți inclusiv pentru această eventualitate. Nu pentru că ar fi soluția bună pentru România, ci pentru că există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției.

Am văzut și ironiile domnului Bolojan. Dar poate că, înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor în numele unei viziuni economice pe care noi o considerăm greșită”, a scris Manda.

Numărul doi din PSD a subliniat că românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, ci „vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă”.

„Românii nu sunt interesați de disputele dintre partide, de campania electorală a PNL sau de imaginea domnului Bolojan. Vor să știe când va avea țara lor un Guvern care să relanseze economia, să susțină investițiile și să creeze locuri de muncă. Vor să știe că spitalele vor avea medicamente, că ambulanțele vor avea combustibil și că pensiile și salariile vor fi plătite la timp.

Iar pentru asta avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor.

PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor”, a adăugat el.

Luni, Partidul Social Democrat a avut o ședință a Biroului Politic Național, în care Sorin Grindeanu a spus că premierul desemnat, Luca Niculescu, „nu e prim-ministrul PSD, e independent”. Liderul PSD a cerut tuturor partidelor responsabile să facă un „efort comun”.

„Nu e concurs de a arunca vina unul pe altul. Să nu se mai facă calcule politice. Vor să dea un vot de conjunctură și de a doua zi să dea picioare în gură în Parlament. Cerem un efort comun de la PNL și UDMR. Nu se va înțelege treaba asta, se intră pe scenariul anticipatelor”, a spus el.