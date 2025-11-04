Numărul parlamentarilor va scădea cu 10% la alegerile viitoare. PSD a renunțat la votul uninominal

<1 minut de citit Publicat la 18:19 04 Noi 2025 Modificat la 18:19 04 Noi 2025

Liderii Coaliției de guvernare. Foto: Hepta

Liderii Coaliției au decis, marți, ca numărul de parlamentari să fie redus, începând cu alegerile din 2028, cu 10%, și să nu fie susținut la vot, în Camera Deputaților, proiectul lui Claudiu Năsui care prevede un număr total de 300 de parlamentari.

Conform acordului convenit marți, numărul minim de parlamentari pe fiecare județ se va calcula în funcție de numărul populației raportate de ultimul recensământ, dar nu va putea fi mai mic de 4 deputați și 2 senatori pentru fiecare în parte. Numărul de parlamentari va crește doar pentru circumscripțiile Ilfov si Diaspora, acolo unde populația a crescut foarte mult în ultimii ani.

În acest moment, în Parlament sunt 465 de mandate: 331 de deputați și 134 de senatori.

Liderul minorităților, Varujan Pambuccian, avertizase în ședința Coaliției de săptămâna trecută, că dacă va fi adoptat proiectul lui Claudiu Năsui, minoritățile nu vor mai fi reprezentate în Parlament.

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat și va intra în dezbaterea Camerei Deputaților.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declarase, luni, că PSD susține reducerea numărului de parlamentari la 300, dar și reintroducerea votului uninominal. Însă, în ședința de marți a Coaliției, liderul PSD nu a mai insistat cu aceste solicitări.