Numele controversate care au fost la petrecerea lui Rareș Bogdan. Se cutremură întregul PNL

Managerul restaurantului a afirmat că totul s-a încadrat în limita legii și spune că în restaurant au fost 70 de invitați în total. Potrivit Libertatea, la petreceri au luat parte persoane controversate, unele dintre ele cu probleme penale.

Unul dintre cei care ies din când în când la aer pe terasa restaurantului este Călin Mitică, un vechi asociat al lui Rareș Bogdan, încă de pe vremea când acesta lucra în presă. Călin Mitică este om de afaceri, patronul societății Remarul 16 februarie.

Presa a scris de-a lungul anilor despre grupul clujean, în care se aflau, ca amici apropiați, Călin Mitică, Rareș Bogdan, Cozmin Gușă și Eduard Hellvig (actualul șef al SRI). Procesul de corupție a început în 2015. Potrivit G4Media, care a analizat traseul dosarului, Călin Mitică și ceilalți inculpați au fost ajutați de modificările din justiție, astfel că instanța a decis în 2019 eliminarea unor înregistrări făcute de SRI.

Un alt invitat controversat

Un alt invitat al lui Rareș Bogdan a fost Matei Miko, nașul lui Irinel și al Monicăi Columbeanu, organizator de evenimente. Unul dintre acestea este Balul Operei, prezentat ani la rând chiar de Rareș Bogdan. De profesie stomatolog, Miko a lucrat înainte de Revoluție în Elveția, pentru ca apoi întors în țară, să fondeze o agenție de fotomodele.

La petrecere a mai participat și omul de afaceri Daniel Metz, cel care conduce NTT Data (Nippon Telegraph and Telphone), una dintre cele mai mari firme de IT din România, cu o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de euro. Potrivit Clujust, Metz a fost înainte de Revoluție ofițer de armată, pentru ca mai apoi să plece în Germania, iar la sfârșitul anilor 90 să ajungă manager într-o firmă de IT care și-a deschis o sucursală în România.

La petrecerea de aseară a mai fost prezent și un alt apropiat al lui Rareș Bogdan, Mircea Buteanu, organizator de evenimente și proprietar al unor restaurante din Cluj (închise, între timp).

Buteanu, care și-a schimbat numele în Schmidt, după ce a primit cetățenia germană, a fost trimis în judecată în vara anului trecut în urma unui episod desprins din filme. Practic, Schmidt a fost prins la începutul anului 2018 de polițiști în timp ce conducea cu permisul suspendat după o urmărire pe străzile Clujului, potrivit ziardecluj.ro.