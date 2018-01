foto: Instagram/ Bella Thorne

Actrița Bella Thorne, în vârstă de 20 de ani, a mărturisit că a fost victima unui abuz sexual când era doar un copil.

"Am fost abuzată sexual până la vârsta de 14 ani, când am avut curajul să-mi încui ușa noaptea. Am tot așteptat să se termine și într-un final chiar s-a întâmplat. Dar unii dintre noi nu suntem atât de norocoși să scăpăm din așa ceva în viață", a spus actrița din serialul Famous in Love.

"Nu am știut ce era corect și ce nu până nu am mai crescut. Nu știam că persoana care se furișa în camera mea în timpul nopții era o persoană rea", a mai spus Bella, potrivit CNN.

Actrița nu a dat detalii legate de persoana care a agresat-o.

Fanii au început imediat să o facă să se simtă mai bine, împărtălindu-și propriile povești și trimițându-i mesaje de încurajare.

Bella Thorne a postat un clip pe Instagram în care le-a mulțumit tuturor celor care au ascultat-o și i-au transmis un gând bun.