"Ţara gazdă ne-a tratat foarte nedrept". Antrenorul Iranului acuză restricţiile de călătorie impuse de SUA, la CM 2026

Iranienii au remizat, 2-2, cu Noua Zeelandă la primul meci de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul Iranului, Amir Ghalenoei, a criticat, după remiza de vineri cu Egiptul (1-1), de la Seattle, din cadrul Cupei Mondiale 2026, restricţiile de călătorie impuse echipei de către Statele Unite, notează Agerpres.

Deşi a trebuit să facă naveta din Mexic în SUA pentru cele trei meciuri din faza grupelor, Iranul a abordat partida cu Egiptul cu o şansă mică de a încheia grupa pe primul loc.

SUA au relaxat uşor restricţiile de călătorie pentru echipă pentru meciul de vineri, permiţându-i să ajungă în zona Seattle cu două zile mai devreme.

"Ţara gazdă ne-a tratat foarte nedrept", a declarat Ghalenoei reporterilor după meci. "Dacă ţara gazdă ne-ar fi permis să ajungem cu două săptămâni mai devreme, pentru a fi mai pregătiţi... am fi fost într-o formă mai bună, fizic, mental."

Restricţiile vin pe fondul tensiunilor ridicate dintre Washington şi Teheran, în urma unui război de aproape patru luni.

În martie, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deşi Iranul este binevenit să participe la turneu, el consideră că nu este potrivit ca echipa să rămână acolo între meciuri "pentru propria viaţă şi siguranţă".

Iranul părea să-şi fi asigurat un loc în faza eliminatorie când Shoja Khalilzadeh a înscris în minutele adiţionale. Suporterii Iranului din stadion au explodat de bucurie, însă golul a fost anulat pentru ofsaid în urma analizei VAR.

"Obişnuiam să cred că suntem o echipă total oprimată, dar după aceste trei meciuri, am observat că avem şi ghinion. Îi îndemn pe cei de la FIFA să nu permită gazdelor să trateze jucătorii şi echipele în acelaşi mod la viitoarele Cupe Mondiale", a afirmat Ghalenoei.

După meci, Iranul a trebuit să zboare înapoi la Tijuana, ceea ce a întârziat recuperarea, a spus tehnicianul.

În Mexic, care găzduieşte turneul împreună cu SUA şi Canada, echipa va aştepta să vadă dacă va avansa în fazele eliminatorii pentru prima dată.