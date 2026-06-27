Crin Antonescu îl atacă dur pe Bolojan: Propunerea cu Siegfried Mureşan premier e sinistră. S-ar suspenda parteneriatul cu SUA

Crin Antonescu îl atacă dur pe Bolojan. Foto: Hepta

Fost preşedinte al PNL şi fost candidat la preşedinţia României, Crin Antonescu a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan şi "gruparea sa" nu doresc să meargă în Opoziţie şi că "propunerea cu Siegfried Mureşan este una sinistră". "Nu poţi să propui premier un om care nu a desfăşurat nicio zi o activitate profesională sau politică în această ţară. Dincolo de modul în care a ajuns Siegfried Mureşan în viaţa politică, adică direct de la cabinetul unui parlamentar din altă ţară. Nouă ne-a spus Elena Udrea, mai mulţi, că a venit pe filiera Elena Băsescu", a afirmat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a declarat că, deocdamdată, căutările lui Nicuşor Dan pentru un premier au eşuat.

"(n.r. - pe cine va anunţa Nicuşor Dan să formeze Guvernul?) Eu sper că preşedintele României nu are această dilemă. Suntem într-o criză, dar strict pentru această secvenţă a evoluţiilor politice, suntem într-o criză de timp. România este într-o situaţie ciudată, este capturată de 2 luni de un Guvern care a fost demis zdrobitor în Parlament, dar care contină să controleze poziţiile administrative din România.

Toate semnele pe care le vedem sunt că, între alte minciuni ale domnului Bolojan şi grupării sale PNL-USR, cea mai importantă este aceea că nu doresc nici pe departe să se ducă în Opoziţie, nu doresc să-şi definească nu-ştiu-ce identitate, prin plecarea de la guvernare, ci doresc cu orice preţ să rămâne în aceste poziţii.

Este clar că această căutare a lui Nicuşor Dan a eşuat. Ultima înţelegere pe care am văzut-o cu toţii a fost încălcată, răstălmăcită de către Bolojan şi gruparea sa, iar propunerea Siegfried Mureşan premier arată că Ilie Bolojan e în stare de orice, după capturarea PNL-ului şi transformarea într-un USR de mâna a doua. Această propunere nu poate fi acceptată de către cine nu doreşte totuşi ca România să devină captivă acestei grupări.

(dacă aţi fi preşedintele României, aţi desecretiza consultările?) Noi ştim cu toţii cine a minţit, pentru că l-am văzut foarte clar. De 2 luni de zile îi vedem. L-am văzut la ultima consultare, acum 2-3 zile la Cotroceni, pe domnul Bolojan spunând că, în condiţiile unui pact, care cred că n-a fost contestat niciodată de PSD, va vota învestirea unui Guvern ca să ieşim din criză.

Propunerea cu Siegfried Mureşan este una sinistră. Nu poţi să propui premier un om care nu a desfăşurat nicio zi o activitate profesională sau politică în această ţară. Dincolo de modul în care a ajuns Siegfried Mureşan în viaţa politică, adică direct de la cabinetul unui parlamentar din altă ţară. Nouă ne-a spus Elena Udrea, mai mulţi, că a venit pe filiera Elena Băsescu.

Când cineva ca domnul Mureşan devine premier al României, asta înseamnă aproape o suspendare a parteneriatului nostru cu SUA. Siegfried Mureşan este un om care s-a distins în PE prin violente şi repetate declaraţii anti-Trump. Când era ce era nu cred că l-a băgat cineva în seamă în SUA, dar când devii premierul României toate aceste lucruri spun ceva", a spus Crin Antonescu.

Acesta crede că parteneriatul României cu SUA s-ar afla în pericol, dacă Siegfried Mureşan ar fi instalat premier.

"Pe domnul Bolojan nu-l interesează treaba asta, gruparea Haştag în general este una anti-trumpistă şi anti-americană. Pentru interesele statului român, Nicuşor Dan pare conştient de acest lucru.

Despre eventuale alegeri anticipate

(n.r. - se va ajunge la alegeri anticipate?) Alegerile anticipate sunt o variantă, dar nu trebuie citită prin prisma intereselor partidelor. Dacă ţara asta mai stă încă 2-3 luni în situaţia de imprevizibilitate deja în care se află în faţa pieţelor financiare, în faţa electoratului, cred că asta e ceva grav.

Nicuşor Dan trebuie să desemneze un premier şi dacă acel premier nu reuşeşte să treacă, atunci ajungem la alegeri anticipate. Pentru că nu putem sta, până la alegerile următoare, cu un guvern care a fost demis. Cu fiecare zi la putere dăunează României.

(n.r. planul AUR - suspendarea lui Nicuşor Dan) Nu cred că se va ajunge. Problema legată de anunţul AUR e că ei pornesc de la ideea că suspndarea preşedintelui este doar o chestiune de conjunctură politică şi de calcule. Suspendarea preşedintelui n-are cum să plece decât de la încălcarea Constituţiei, ori noi nu avem un moment de aşa ceva.

AUR ar trebui să se decidă dacă lasă ţara pe mâna acestui guvern ilegitim deja sau dacă intră într-o discuţie de combinaţie politică pentru susţinerea unui viitor guvern.

Cred că preşedintele României şi statul român sunt sub un dublu asalt: de la extremiştii de tip Haştag, conduşi de Bolojan, acţionând deja evident în interese străine de ale României. Dovadă mai concretă decât modul în care au fost făcute alocările bugetare pentru SAFE, decât deciziile de natură economică luate în favoarea unor companii străine sau că propune un premier fost angajat al Bundestagului, cred că sunt suficiente temeiuri", a mai zis Crin Antonescu.