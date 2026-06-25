Orașul din care toți cei 20.000 de oameni au fugit într-o noapte, acum 15 ani. Mobila încă este în case, iar mesele, puse pentru cină

2 minute de citit Publicat la 14:47 25 Iun 2026 Modificat la 14:47 25 Iun 2026

Orașul italian Fossa a fost abandonat de toți cei 20.000 de locuitori acum 15 ani, după un cutremur puternic FOTO: Getty Images - YouTube/ Exploring With Fighters

O echipă de exploratori urbani a fost profund impresionată de descoperirile copleșitoare făcute într-un oraș părăsit de 15 ani.

Dan, care are canalul de YouTube „Exploring With Fighters”, și-a dus echipa în orășelul italian Fossa, evacuat în aprilie 2009 după un cutremur devastator care a declanșat teama că versantul muntelui s-ar putea prăbuși oricând peste case, potrivit Express.

› Vezi galeria foto ‹

„Nu glumesc când spun că simt că orașul însuși are inima frântă. Este pur și simplu un sentiment copleșitor”, a spus Dan.

Imaginile surprinse de exploratori arată o locuință în care masa din sufragerie este încă pregătită, iar sertarele din bucătărie au fost lăsate deschise, după ce locatarii și-au luat - probabil - în fugă obiectele de valoare și au plecat.

Dan descoperă, de asemenea, emoționante urme ale unei vieți întrerupte brusc.

Printre acestea se află un cărucior vechi pentru copii și o bicicletă, abandonate în mijlocul haosului.

Pereții fisurați mărturisesc forța cutremurului, iar clădirile sunt aproape de prăbușire. „Nu cred că vreau să urc la etaj în locul acesta”, remarcă Dan în timp ce intră într-o casă care aproape că a fost ruptă în două de catastrofă.

Într-o altă scenă tulburătoare, un calendar pare suspendat în timp, neatins din acea noapte tragică din aprilie 2009. Familiile au fost nevoite să trezească din somn copiii și să fugă cu toții în puterea nopții, în timp ce pământul se cutremura sub picioarele lor.

Vechea biserică se află în pragul distrugerii și probabil că la primul cutremur se va prăbuși.

„Pentru că multe dintre clădirile construite aici nu au fost realizate cu armătură din oțel, ele au început pur și simplu să se fisureze și să se prăbușească. În primele ore ale dimineții, oamenii au primit avertizarea că urma să aibă loc un cutremur puternic și că toată lumea trebuia să evacueze definitiv orașul”, a explicat Dan.

„Erau 20.000 de oameni. Când citești poveștile de pe internet, îți sfâșie inima. Există relatări despre oameni care își trăgeau copiii din paturi în timp ce pereții se prăbușeau în jurul lor”.

Casele au rămas pustii, păstrând încă obiecte personale precum plante în ghiveci și televizoare, toate acoperite de un strat gros de praf, în timp ce numeroase plafoane s-au prăbușit după ani de abandon. Dan descoperă un magazin care a fost complet jefuit, însă, în mod ciudat, mai multe sticle de bere și doze de Fanta, expirate încă din 2009, se află încă pe unul dintre frigidere.

Centrul orașului oferă un spectacol straniu, fiind recucerit de natură, pe măsură ce crengile și lianele pătrund prin ferestrele sparte și ies prin trotuarele crăpate.

Situat pe versantul muntelui, orașul are locuințe cu balcoane pitorești, care oferă priveliști asupra văii de dedesubt, însă Dan avertizează că este periculos să te aventurezi pe acestea.

Dan compară orașul cu Dezastrul nuclear de la Fukushima, care a urmat cutremurului devastator din Japonia din 2011 și a dus la evacuarea în masă a peste 100.000 de locuitori.