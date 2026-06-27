Coșmar într-un avion de Antalya. Pasagerii au rămas blocați la o temperatură de aproape 60 de grade: ”Oamenii au început să țipe”

2 minute de citit Publicat la 11:00 27 Iun 2026 Modificat la 11:29 27 Iun 2026

Potrivit mărturiilor pasagerilor, temperatura din cabină ar fi depășit 56 de grade Celsius, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Foto: X / FL360Euro

Ceea ce trebuia să fie începutul unei vacanțe în Turcia s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru cei 189 de pasageri ai unui zbor care urma să plece din Frankfurt spre Antalya. Avionul a rămas blocat pe pistă din cauza unei defecțiuni tehnice, iar sistemul de climatizare nu funcționa, scrie Fakt.

Potrivit mărturiilor pasagerilor, temperatura din cabină ar fi depășit 56 de grade Celsius, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

„M-am temut pentru viața mea”

Printre pasageri se afla și Jasmina Petric, care călătorea împreună cu soțul și cele două fiice mici. Femeia a povestit presei germane că situația a devenit rapid insuportabilă.

„Oamenii au intrat în panică și au început să țipe. M-am temut pentru viața mea”, a declarat aceasta.

Potrivit pasagerei, un călător avea un termometru care indica peste 56 de grade Celsius în interiorul aeronavei.

Mai mulți oameni au acuzat stări de rău, iar unii au fost la un pas de a leșina. Printre persoanele afectate s-ar fi aflat și un bebeluș.

Pasagerii au cerut să fie deschise ușile avionului

Incidentul a avut loc pe 21 iunie, pe aeroportul din Frankfurt. În timp ce aeronava era imobilizată pe pistă, căldura din cabină devenea tot mai greu de suportat.

Înregistrările apărute pe rețelele sociale surprind pasageri transpirați și vizibil agitați, care solicitau deschiderea ușilor pentru a putea respira.

Pe măsură ce timpul trecea, tensiunea a crescut, iar unii dintre cei aflați la bord au decis să sune la serviciile de urgență.

Rescue services were called to a passenger plane on the tarmac of Frankfurt Airport that was operating Sunexpress flight XQ147 on Sunday afternoon.



On board, several passengers complained of feeling unwell, the police said on Monday.



The passengers waited for more than an hour… pic.twitter.com/1cShkfuIvu — FL360aero (@fl360aero) June 22, 2026

Pasagera acuză echipajul, compania aeriană oferă o altă explicație

Jasmina Petric susține că echipajul i-a liniștit în repetate rânduri pe pasageri spunând că avionul va pleca în curând și că instalația de climatizare va începe să funcționeze după pornirea aeronavei.

Ea afirmă că nu li s-a explicat cauza defecțiunii și că apa nu a fost distribuită imediat tuturor celor aflați la bord.

Compania aeriană SunExpress respinge aceste acuzații și susține că echipajul a oferit băuturi pasagerilor pe durata așteptării. Reprezentanții operatorului au recunoscut însă că situația nu a respectat standardele companiei și și-au cerut scuze pentru cele întâmplate.

Poliția și echipajele medicale au intervenit

Situația s-a agravat în momentul în care pasagerii au solicitat intervenția autorităților.

Poliția din Frankfurt a confirmat că, în jurul orei 15:15, au fost trimise echipaje de urgență după ce mai mulți pasageri au acuzat probleme de sănătate. Cei afectați au primit îngrijiri medicale chiar pe aeroport.

Abia după sosirea echipajelor de intervenție ușile avionului au fost deschise, potrivit relatărilor pasagerilor.

Defecțiunea a fost provocată de sistemul de climatizare

SunExpress a precizat că incidentul a fost provocat de o defecțiune la unitatea auxiliară de alimentare, sistem care asigură, printre altele, funcționarea aerului condiționat atunci când avionul se află la sol.

Compania a anunțat că va analiza în detaliu incidentul și va lua legătura cu pasagerii pentru a stabili dacă aceștia au nevoie de sprijin suplimentar.

După evaluările medicale, o parte dintre călători și-au continuat drumul spre Antalya chiar în aceeași zi.

Femeia ia în calcul acționarea în instanță

Deși a ajuns în cele din urmă în Turcia împreună cu familia, Jasmina Petric spune că experiența a lăsat urme puternice.

Femeia intenționează să analizeze posibilitatea de a acționa compania aeriană în instanță, considerând că incidentul ar fi putut avea consecințe tragice dacă pasagerii ar fi rămas mai mult timp blocați în aeronava supraîncălzită.