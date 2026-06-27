Nicușor Dan s-a întors în Polonia. Participă la o întâlnire cu Nawrocki şi președinții ţărilor baltice

1 minut de citit Publicat la 11:15 27 Iun 2026 Modificat la 11:28 27 Iun 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va participa, sâmbătă, la Jurata, Polonia, la o reuniune găzduită de omologul său, Karol Nawrocki, alături de președinții Estoniei, Letoniei și Lituaniei, Alar Karis, Edgars Rinkevics și Gitanas Nauseda, notează Agerpres.

Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanță majoră pentru regiune, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale.

În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care 'trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând astfel competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor sale membre'.

Cu prilejul reuniunii, arată sursa citată, președintele Nicușor Dan va sublinia necesitatea asigurării unității Uniunii Europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul nostru și va reafirma angajamentul ferm al României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune.

Președintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice.