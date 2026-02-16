O senatoare americană critică dur raportul SUA privind alegerile din România: „E partizan, eronat, românii trebuie să îl ignore”

Senatoare Jeanne Shaheen a făcut parte din delegația Statelor Unite, care a fost primită luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Senatoarea americană Jeanne Shaheen a criticat dur, într-o conferință de presă la București, raportul Comisiei juridice a Camera Reprezentanților a Statelor Unite privind alegerile din România. Aceasta a declarat că raportul este „eronat”, nu este bazat pe fapte, nimeni nu îi acordă atenție, iar românii ar trebui să îl ignore, relatează Agerpres. Shaheen a explicat că raportul este expresia unei abordări „partizane” a republicanilor, care dețin majoritatea în această Cameră a Congresului american, privind mai multe subiecte.

Senatoare Jeanne Shaheen a făcut parte din delegația Statelor Unite, care a fost primită luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan. Vizita a venit cu trei zile înainte de „Consiliul pentru pace”, înființat și prezidat de Donald Trump, unde România va participa în calitate de stat observator.

Într-o conferință de presă la București, la finalul întâlnirii cu Nicușor Dan și cu miniștrii Afacerilor Externe și Apărării senatoarea din SUA s-a referit și la raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite în care au fost menționată și anularea alegerilor prezidențiale din România. Congresmenii americani și-au exprimat îndoielile privind interferența rușilor în scrutin și în schimb au acuzat Comisia Europeană că a intervenit în alegeri.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a declarat senatoarea democrată.



Potrivit senatoarei, România a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA”.



„Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a spus Jeanne Shaheen.

Ce a făcut senatoarea Jeanne Shaheen pentru România

Senatoarea americană Jeanne Shaheen este una dintre cele mai vocale susținătoare a parteneriatului strategic România-SUA și al prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre. De-a lungul timpului, aceasta:

a inițiat legea privind strategia SUA pentru securitatea regiunii Mării Negre;

a susținut creșterea prezenței militare americane pe flancul estic NATO;

a criticat retragerea a 1.000 de militari SUA din România;

a condamnat interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din România;

a reafirmat parteneriatul strategic SUA–România;

Acuzațiile congresmenilor americani

Comisia Europeană interferează „în mod regulat” în alegerile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, a scris Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite într-un raport publicat la începutul lunii pe site-ul său.



Conform raportului, de la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conţinutul înaintea alegerilor naţionale din Slovacia, Ţările de Jos, Franţa, Republica Moldova, România şi Irlanda, precum şi înaintea alegerilor europene din iunie 2024.



Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor demonstrează că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE, se arată în raport.



Potrivit acestuia, cele „mai agresive” măsuri de cenzură au fost adoptate în timpul alegerilor prezidenţiale din România din 2024, când Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur, câştigat de candidatul populist independent, puţin cunoscut, Călin Georgescu. Decizia a fost luată după ce serviciile de informaţii româneşti au susţinut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.