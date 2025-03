Oamenii lui Georgescu încă racolează influenceri pentru promovare: „20.000 de euro, ca să vadă lumea că este cel mai iubit președinte”

Oamenii lui Călin Georgescu încă racolează influenceri pentru promovare. Foto: Hepta

Oamenii lui Călin Georgescu încearcă să racoleze influenceri care să îl sprijine pe fostul candidat la prezidențiale de ziua lui. Laura Mușuroaea, vlogger de fashion și beauty, a dezvăluit pentru Antena 3 CNN mesajele primite de la o persoană care se prezintă a fi „din partea domnului nostru președinte Călin Georgescu”. Suma oferită în schimbul sprijinului este de 20.000 de euro.

„Bună, Laura! Te pot suna? Este vorba despre ceva mega important! Sunt din partea domnului nostru președinte Călin Georgescu. Pentru ziua lui de naștere organizăm un eveniment și am vrea să reprezentați în online. Bugetul este de 20.000 de euro pentru două săptămâni de campanie plus prezență fizică la eveniment, alături de alte persoane publice. Te-ar interesa? Te rog confirmă-mi”, scrie în mesajele primite de influencer.

Laura Mușuroaea i-a răspuns „din ce știu eu, domnul Georgescu nu candidează”.

„Așa este! Este în semn de solidaritate și deschiderea ochilor, ca să vadă lumea că este cel mai iubit președinte”, a fost replica celui care se prezintă ca fiind din partea fostului candidat.

Echipa Antena 3 CNN a încercat să sune la numărul respectiv, însă telefonul este închis.

„Eram aseara la un eveniment și am văzut aceste mesaje. Până să apuc să răspund, m-a și sunat, dar când am văzut că este vorba despre Georgescu nici nu am răspuns. Apoi am făcut acea glumiță că nici măcar nu candidează și, după cum se vede, mi-a spus că trebuie să fim solidari și să îi arătăm că este cel mai iubit președinte.

I-am răspuns că eu nu mă expun politic, indiferent de ce preferințe aș avea, nu mă expun pentru nicio sumă de bani. Mi-a răspuns că mă mai lasă să mă mai gândesc câteva zile și apoi vorbim față în față, să nu iau decizii negândite. După nu i-am mai răspuns și voi da și block numărului.

Mi s-au promis 20.000 de euro să îl susțin public pe domnul Călin Georgescu, două săptămâni campanie în online și să particip la un eveniment de ziua lui. (...) Și dacă ar fi venit candidatul meu preferat și ar fi încercat să mă cumpere cu bani, cu siguranță mi-aș fi schimbat părerea”, a precizat influencerul.