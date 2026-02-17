Oana Gheorghiu, ultimatum pentru Tarom, Metrorex și CFR: "Obiectivul nu e să dăm oameni afară, dar restructurarea e necesară"

Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că unii directori de companii nu-și înțeleg responsabilitățile, când vine vorba de pierderile acumulate. Foto: Guvernul României

Vicepremierul Oana Gheorghiu a confirmat că Guvernul va lua, în perioada următoare, decizia restructurării în companiile de stat cu pierderi.

Într-o declarație la Digi24, ea a precizat că procesul a trecut de faza de analiză financiară și că în prezent au loc discuții cu ministerele și companiile vizate, la care participă AMEPIP, instituția responsabilă de guvernanța corporativă.

"S-a făcut această analiză financiară, iar de săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte. Săptămâna trecută au fost companiile din transporturi, Tarom, Metrorex, CFR.

Săptămâna aceasta urmează întâlnirile cu companiile din energie. Aceste întâlniri sunt absolut necesare. Sunt întâlniri care pun pe masă toate problemele care se confruntă companiile.

Am avut întâlniri inclusiv cu sindicatele, pentru a avea întreaga perspectivă: și din partea conducerii companiilor, și din partea ministerelor și a sindicatelor.

Oana Gheorghiu: Până la finele lunii februarie, finalizăm discuțiile și luăm deciziile de restructurare

Urmează până la finele acestei luni să avem analiza completată cu concluziile de performanță după discuțiile cu companiile și să se ia decizia privind restructurarea", a spus Gheorghiu.

Ea a criticat practica din ultimii ani, de a aloca fonduri bugetare companiilor care înregistrează pierderi fără a impune însă măsuri clare de responsabilizare.

"O companie care are pierderi doi ani la rând trebuie să treacă într-un sistem foarte serios de restructurare și de reorganizare, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe și a Guvernului, după părerea mea, astfel încât să nu băgăm (vreme de) zeci de ani bani în companii care fac doar pierderi", a argumentat Gheorghiu.

Ea a insistat asupra necesității introducerii unei discipline bugetare și a unor reguli care să fie aplicate automat în cazul companiilor neperformante.

Întrebată dacă există rezistență la reformă, Oana Gheorghiu a recunoscut că un astfel de proces poate genera opoziție.

Oana Gheorghiu: Conducerile unor companii par să nu-și înțeleagă responsabilitatea în acumularea de pierderi

"Este absolut normal să întâmpinăm un proces de rezistență din partea companiilor, din partea sindicatelor. Deocamdată nu am avut discuțiile clare despre ce înseamnă această restructurare. Am colectat toate informațiile și vom lucra în direcția unui plan de restructurare foarte clar. Dar din discuțiile pe care le-am avut, în unele dintre dintre companii, conducerile nu par să își înțeleagă responsabilitatea pe care o au, legat de faptul că acea societate înregistrează pierderi de mulți ani (...)

Am spus de mai multe ori obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, ci să aducem companiile în acele limite în care funcționează eficient și care aduc servicii de calitate pentru pentru cetățeni. În perioada următoare, imediat ce punem planurile de restructurare în lucru, veți afla mai multe despre aceste companii", a menționat ea.

Oana Gheorghiu a concluzionat că România trebuie să oprească finanțarea pierderilor fără condiții stricte și fără monitorizare reală a planurilor de restructurare, pentru a evita acumularea unor costuri suplimentare pentru bugetul public.

"Nu-i un proces care va decurge perfect și nici lin. Nu înseamnă că toate consiliile de administrație vor funcționa perfect. Dar dacă începem să responsabilizăm oamenii și dacă începem să punem indicatori de performanță cu adevărat corecți, care să atragă răspundere, atunci când nu sunt îndepliniți, companiile de stat vor merge mult mai bine", a anticipat vicepremierul.