Oana Țoiu a venit cu explicații după ce România a votat pentru noua hartă a lumii la ONU: ”Crimeea va fi întotdeauna în Ucraina”

Oana Țoiu a venit cu explicații după ce România a votat pentru noua hartă a lumii la ONU. FOTO: Equal Earth Map

Ministrul de Externe Oana Țoiu a venit cu explicații după ce România a votat în favoarea rezoluției adoptate de Adunarea Generală a ONU privind o reprezentare mai precisă a lumii pe hărți. Oana Țoiu a transmis că ”hărțile ar trebui să fie în mod constant precise”, iar ”Crimeea va fi întotdeauna în Ucraina”.

”Hărțile bune modelează modul în care vedem lumea. Schimbarea hărții schimbă modul în care percepem și înțelegem lumea.

Corectarea distorsiunilor istorice în modul în care o reprezentăm poate, de asemenea, să ne ajute să o vedem mai adevărat. Dar mai ales pentru că hărțile ar trebui să fie în mod constant precise - Africa este mult mai mare acum decât a fost prezentată anterior, dar Crimeea va fi întotdeauna în Ucraina”, a scris Oana Țoiu pe X.

Romania voted in favour of the UN General Assembly resolution promoting a more accurate representation of the world on maps.



Good maps shape how we see the world.



Changing the map changes how we perceive and understand the world.



Correcting historical distortions in how we… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 7, 2026

Ucraina nu a putut susține rezoluția ONU privind noua hartă a lumii, deoarece aceasta reprezintă peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, ca fiind separată de Ucraina, a declarat deputata Kira Rudik pe 5 septembrie. "În 2026, ONU nu ar trebui să aibă nevoie de o reamintire: Crimeea este Ucraina. Rușine”, a scris aceasta pe X, notează Kiev Independent. De asemenea Republica Moldova s-a abținut de la votul Adunării Generale a ONU privind adoptarea unei noi hărți a lumii, din solidaritate cu Ucraina.

Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluție prin care statele și instituțiile sunt încurajate să renunțe treptat la celebra hartă Mercator și să folosească o reprezentare care redă mai corect dimensiunea Africii și a celorlalte continente. La reuniunea de la sediul ONU din New York, 164 de țări au votat în favoarea rezoluției. Statele Unite au fost singura țară care s-a opus, reprezentantul american spunând că inițiativa este „inutilă”. Alte șase state s-au abținut.

Rezoluția nu este obligatorie. Asta înseamnă că țările nu vor fi forțate să renunțe la harta Mercator și nici nu li se va interzice să o mai folosească. Votul ar putea însă duce, în timp, la schimbări în manualele școlare, în materialele oficiale și chiar în unele tehnologii și platforme digitale, unde Mercator este încă foarte răspândită.

Franța a anunțat vineri că renunță oficial la proiecția Mercator, una dintre cele mai folosite hărți ale lumii, și trece la o variantă care păstrează mai bine proporțiile reale ale continentelor.

Schimbarea nu este doar una de imagine. Pe noile hărți, Franța, Statele Unite și Rusia vor apărea vizibil mai mici decât pe hărțile clasice, în timp ce Africa, America Latină și Asia de Sud vor fi reprezentate mai aproape de dimensiunile lor reale.