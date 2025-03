Oana Ţoiu, pamflet pe TikTok după ce Anamaria Gavrilă a chemat Poliţia să evacueze jurnaliştii din Parlament: Aveţi probleme reale?

Şefa POT a fost amendată de poliţiştii care au venit după ce ea a apelat serviciul unic de urgenţă 112 şi a spus că se simte agresată de jurnaliştii din Parlament. Sursa foto: TikTok /@oanatoiu & Agerpres

Deputata USR Oana Ţoiu a realizat un pamflet pe TikTok după ce Anamaria Gavrilă a sunat astăzi la 112 şi a chemat Poliţia ca să evacueze jurnaliştii din Parlamentul României. "E ilegal să vă chem degeaba?" şi "Aveţi alte probleme reale?" sunt doar două dintre replicile care au făcut ca filmarea Oanei Ţoiu să devină virală pe social media.

Oana Ţoiu, vicepreședintă a Camerei Deputaților, a făcut înregistrarea-pamflet în biroul său, unde a reconstituit conversaţia pe care Anamaria Gavrilă ar fi putut să o aibă cu operatorul care i-a răspuns după ce a sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

La finalul pamfletului, Oana Ţoiu a avut un mesaj pentru preşedinta POT, căreia i-a transmis că politicienii nu merg în Parlamentul României ca să sune poliţia să îi scape de presă. Indirect, ea i-a transmis Anamariei Gavrilă să citească atât Constituţia României, cât şi Regulamentul de la Camera Deputaţilor.

"Alo? Poliţia? Da... sunt deputată în Parlamentul României şi v-am sunat să mă scăpaţi de jurnalişti. sunt aici, pe hol. Pe hol vin în fiecare zi şi îmi pun întrebări: ce legi fac, dacă vin la muncă, ce se întâmplă cu campania. Vreau să veniţi să îi luaţi de aici.

Cum adică?!? Ce să am?!? Da, am... staţi puţin, am, cred, da... Constituţia României, o am. Regulamentul de la Camera Deputaţilor, am de toate. Să le citesc? Ah... bine. Aveţi alte probleme reale? E ilegal să vă chem degeaba?", a spus Oana Ţoiu în clipul postat pe contul său oficial de TikTok.

Pamfletul deputatei USR se încheie cu un sfat pentru candidata la alegerile prezidenţiale: "Doamna Anamaria Gavrilă, noi nu venim la Parlament să sunăm Poliţia să ne scape de presă. Avem obligaţia de transparenţă şi asta se întâmplă şi prin transparenţa cu presa".

Şefa POT a fost amendată de poliţiştii care au venit după ce ea a apelat serviciul unic de urgenţă 112 şi a spus că se simte agresată de jurnaliştii din Parlament.

Jurnaliștii așteptau la ușa grupului parlamentar al partidului POT pentru a lua o reacție din partea Anamariei Gavrilă în legătură cu decizia de a se retrage sau nu din competiția pentru Palatul Cotroceni.