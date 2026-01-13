Oana Ţoiu: "România a câștigat preşedinţia Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU". Ce implică funcţia

Ţoiu a anunţat că România a câștigat şefia Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU. Foto: Agerpres

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, marţi, că România a câștigat pentru 2026 mandatul de Președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU, iar funcţia va fi exercitată de ambasadorul Cornel Feruță. "Președintele Consiliului Executiv va conduce negocierile pe marginea propunerilor Secretarului-General al ONU de comasare a unor entități din sistemul ONU", a transmis Ţoiu.

"O veste bună din New York: România a câștigat pentru 2026 mandatul de Președinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenții de dezvoltare ONU.

Activitatea României la ONU ne-a consolidat poziționarea de parteneri de încredere, credibili, astfel încât în reuninea Consiliul Executiv de ieri, de la New York, România a fost aleasă prin consens pentru mandatul ce va dura pe parcusul anului 2026.

Funcția va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruță, un diplomat cu senioritate în formatele multilaterale, cu experiența și creativitatea necesare acestui rol, în această perioadă de schimbare.

Munca directă, pe dosare sensibile, alături de ambasadorul Feruță și de întreaga noastră echipa ONU, mă face să afirm cu claritate că avem o echipă la New York care ne face cinste", a postat Ţoiu pe Facebook.

Ce proiecte vor fi derulate

Ministra de Externe a mai spus că acest Consiliu este format din 36 de state membre.

"Asumarea acestei poziții corespunde unui moment deosebit de important pe fondul aprofundării, în 2026, a propunerilor de reformă cuprinzătoare a sistemului onusian.

Ca parte a acestui proces de ansamblu, Președintele Consiliului Executiv va conduce negocierile pe marginea propunerilor Secretarului-General al ONU de comasare a unor entități din sistemul ONU.

Consiliul Executiv al UNDP/ UNOPS/UNFPA este format din 36 state membre, reprezentative pentru toate regiunile geografice ale lumii, alese pentru un mandat de trei ani. România este membru din 2024.

Cu un buget de 23.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă o parte integrantă a familiei extinse a Națiunilor Unite, fiind principala Agenție cu mandat în Dezvoltare. PNUD își propune să contribuie decisiv la combaterea sărăciei, la reducerea inegalităților, la construirea unei societăți democratice, prin consolidarea statului de drept și a instituțiilor acestuia. PNUD mizează pe o schimbare majoră în îmbunătățirea condițiilor de trai pentru oameni, derulând proiecte în 170 de țari și teritorii.

Cu un buget de 4.8 miliarde de dolari, prevăzuți pentru perioada 2026-2029, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) își propune să gestioneze eficient provocările legate de îmbătrânirea populației, prin identificarea de formule menite să sprijine guvernele să planifice nevoile populației, precum și să contribuie la eradicarea violenței bazate pe gen și a practicilor dăunătoare, cu protejarea femeilor, în 150 de țări și teritorii.

Biroul ONU pentru Proiecte Speciale (UNOPS), care implementează proiecte în 188 de țari, și dispunând de un buget estimat de 3 miliarde de dolari, reprezintă o resursă centrală pentru sistemul ONU și partenerii săi, oferind servicii de management de proiect, dezvoltare a infrastructurii și achiziții pentru a extinde capacitatea de implementare a proiectelor vizând promovarea păcii, acordarea de ajutor umanitar și promovarea eforturilor de dezvoltare, contribuind la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Multilateralismul are nevoie de data asta să fie și apărat și reformat în același timp și cred că noi avem echilibrul necesar pentru asta, un echilibru recunoscut și prin acest mandat

Vom continua să lucrăm zi de zi pentru România și să contribuim, cu experiența acumulată în partea noastră de lume, la un proces de gândire global în care reperele pe care le aveam toți în politica externă se redefinesc și se schimbă, inclusiv multilateralismul", a adăugat Oana Ţoiu.