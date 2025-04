Operațiunea „Plicurile lui Simion”. Președintele AUR a trimis 1 milion de scrisori electorale, chiar și morților

George Simion a trimis peste un milion de scrisori personalizate românilor. Foto: Agerpres/Antena 3 CNN

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a trimis peste un milion de scrisori personalizate românilor. Plicurile, distribuite prin Poșta Română, au ajuns la vârstnici din toată țara. Unele, însă, n-au ajuns și nici nu vor ajunge la destinatar, pentru că partidul a încercat să obțină până și voturile celor decedați de ani de zile. Cei care s-au trezit cu scrisoarea de la Simion în față sunt revoltați: nu înțeleg de unde are candidatul extremist datele lor personale.

„Operațiunea Plicul” ar fi costat AUR, din calculele noastre, circa 2 milioane de lei.

Fiecare scrisoare în parte a fost transmisă pe numele persoanei vârstnice care locuiește (sau locuia) la adresa respectivă.

Scrisoarea începe cu apelativul „Dragă (numele persoanei)”, urmat de un mesaj în care candidatul din partea formațiunii extremiste își exprimă „respectul și aprecierea față de seniorii din România”.

Pe verso se regăsesc atât codul mandatarului financiar al AUR, cât și informațiile companiei care a realizat tipărirea, fiind menționat și tirajul de peste un milion de exemplare.

În conținutul scrisorii, actualul sistem politic este acuzat că îi neglijează pe cei în vârstă în loc să le ofere sprijin, iar seniorii sunt descriși drept o „comoară” care a contribuit la construirea unei „țări fără datorii”. Mesajul conține mai multe critici la adresa modului în care guvernarea actuală tratează persoanele vârstnice, fiind evidențiate și nemulțumiri legate de pensii.

„O țară care nu-și respectă bătrânii nu are viitor. V-au promis, dar nu s-au ținut de cuvânt. V-au folosit, dar nu v-au ascultat. V-au uitat. Eu nu o voi face. Nu vă fac promisiuni. Sunteți sătui de vorbe. Dar fac un legământ, unul de fiu al acestei țări, în fața voastră, cei care i-ați fost temelie: vă voi respecta și vă voi proteja! Voi lupta pentru drepturile voastre, pentru demnitatea voastră, pentru pensiile voastre care au fost ignorate și tăiate”, se mai arată în scrisoarea lui Simion.

Plicurile au fost livrate prin Poșta Română, dar Poșta nu știa de ele

„Vreau să clarific faptul că între Poșta Română și candidatul George Simion sau partidul care-l susține nu există niciun contract semnat în această perioadă. Aceste plicuri, care într-adevăr au intrat în rețeaua poștală și au fost livrate de către angajații Poștei, au venit prin intermediul unei firme terțe cu care Compania Națională Poșta Română are un contract și un client foarte mare de foarte mulți ani, un integrator de volume din piață.

Plicurile au fost distribuite, nu am știut, nu am fost anunțat dinainte de primirea lor și chiar dacă am fi fost tot le-am fi acceptat și le-am fi distribuit pentru că au venit închise. Datele nu au venit de la Poșta Română. Deci avem o implicare foarte mică în toată această treabă. Poșta Română poate doar să pună la dispoziția autorităților, oricare ar fi ele, informațiile pe care le avem”, a afirmat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, la Antena 3 CNN.

Simion a trimis scrisori până și morților

Cei care au primit plicurile de la George Simion și nu rezonează cu candidatul AUR sunt revoltați că datele lor personale au fost folosite fără voia lor.

Revoltați sunt și apropiații persoanelor decedate cărora Simion le-a promis că le va proteja și respecta.

„Dragă George Simion, cu părere de rău, scrisoarea ta nu a ajuns la destinatar. Ai trimis-o cam cu 35 de ani întârziere, având în vedere că acest membru al familiei noastre a trecut întru cele veșnice în 1990. Mor de curiozitate de unde e acest nume în baza ta de date – a fost solicitată în mod repetat eliminarea lui de pe listele electorale. Din câte știm, cu succes.

Știu că nu e neobișnuit la noi ca morții să voteze, dar mă tem că va trebui să le direcționezi corespondența la noua adresă. Între timp, noi, ăștia vii, vom verifica încă o dată ca nu votăm împreună cu tot neamul nostru cel adormit”, a scris, pe Facebook, Ioana Cărtărescu, una dintre probabil zecile de mii de persoane aflate în această situație.