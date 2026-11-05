Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi în continuare indemnizația pentru creșterea copilului

Proiectul prevede şi menţinerea stimulentului de 650 de lei după ce copilul împlineşte doi ani. Foto: Getty Images

Un proiect de lege, depus în Parlament de patru liberali, propune ca părinții care se întorc la muncă înainte de încheierea concediului de creștere a copilului să primească un stimulent financiar egal cu indemnizația până când acesta împlinește doi ani. Proiectul prevede şi menţinerea stimulentului de 650 de lei după ce copilul împlineşte doi ani, relatează Agerpres.

„Art.7 - (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, prevăzut la art, 2 alin. (1), obțin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserție, în cuantum egal cu indemnizația

lunară prevazută la art.2 alin.(2)”, este modificarea propusă de liberali, conform proiectului de lege depus la Senat.

Propunerea legislativă în acest sens a fost iniţiată de senatoarea Gabriela Horga şi deputaţii Raluca Turcan, Robert Sighiartău şi Ionel Bogdan.



„În prezent, părinţii care se întorc la serviciu primesc un stimulent de 1.500 de lei dacă revin înainte ca bebeluşul să împlinească 6 luni şi de numai 650 de lei dacă revin ulterior. În schimb, indemnizaţia medie pentru creşterea copilului este de aproximativ 4.000 de lei pe lună. Diferenţa îi face pe mulţi părinţi să amâne întoarcerea la serviciu, chiar dacă şi-ar dori să reia activitatea profesională. Prin această modificare, părinţii vor putea decide când se întorc la muncă fără să fie nevoiţi să aleagă între carieră şi siguranţa financiară a familiei”, a precizat PNL, într-un comunicat.

Fenomenul scăderii natalității la nivel european este vizibil și în România. În 2025 s-au născut doar 145.725 de copii, cel mai mic număr înregistrat din 1930 până în prezent.

„În plus, în numai zece ani, între 2011 şi 2021, România a pierdut peste un milion de locuitori. Un părinte care are doi sau trei copii poate ajunge să petreacă şase sau chiar mai mulţi ani în afara pieţei muncii. O asemenea perioadă înseamnă oportunităţi profesionale pierdute şi o revenire mai dificilă la serviciu”, potrivit comunicatului PNL.

Proiectul prevede şi menţinerea stimulentului de 650 de lei după ce copilul împlineşte doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu dizabilităţi, până la vârsta de trei ani, respectiv patru ani.



„PNL consideră că statul trebuie să îi sprijine pe părinţi atât în creşterea copiilor, cât şi în continuarea activităţii profesionale. O familie nu ar trebui să fie pusă în situaţia de a renunţa la venituri sau la carieră pentru a putea avea copii”, se mai arată în comunicat.



Proiectul, care vizează modificarea în acest sens a articolului 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, mai menţionează că aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu anul următor publicării legii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.