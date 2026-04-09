Pîslaru, despre legea salarizării unice: În 2017 nu s-a făcut un proiect bun și realist. Banca Mondială ne sprijină acum

Dragoș Pîslaru. sursa foto: Agerpres

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că noua lege a salarizării unice are nevoie de un proiect „bun și realist” – exact ce a lipsit, în opinia sa, în 2017. El mai spune și că, de această dată, există seriozitate la nivel guvernamental și sprijin din partea Băncii Mondiale.

Pîslaru a explicat că lucra încă din 2016, alături de Anca Dragu, ministrul Finanțelor de atunci, la o variantă fezabilă a legii salarizării.

„În 2016 eu pregăteam, împreună cu doamna ministrul al finanţelor, Anca Dragu, la vremea respectivă, o lege a salarizării de 32 de miliarde de euro, care era fezabilă, se implementa, şi se termina până în 2024, moment în care a fost o decizie politică de a prelua în Parlament o iniţiativă care a dus proiectul la 55 de miliarde de euro, moment în care, puteţi căuta istoric, am atras atenţia că şi eu, şi Ministerul de Finanţe în acea vreme, că acel proiect nu se poate implementa”, a declarat ministrul Investițiilor.

Ministrul a amintit că guvernarea din 2017 a mers mai departe cu varianta de 55 de miliarde de euro, care însă nu a putut fi pusă în aplicare.

„El nu s-a implementat pentru că s-a constatat că nu este fezabilă implementarea, iar în momentul în care ai început să împingi familiile ocupaţionale diferenţiat, unele faţă de celelalte, ai creat nişte inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017”, a mai explicat Pîslaru.

În opinia sa, calitatea pregătirii proiectului și asumarea politică ulterioară sunt două lucruri diferite.

„Modul în care se pregăteşte proiectul şi voinţa de a-l pune înainte ca un proiect profesionist, care să aducă un echilibru şi rezolvarea inechităţii în administraţie, este una, decizia ulterioară a guvernelor sau a majorităţilor politice de a se ţine de proiect şi a-l duce până la bun sfârşit, este altceva”, a spus ministrul.

„Este foarte important să ai un proiect bun şi realist, ceea ce în 2017, ca opinie personală vă pot spune şi demonstrat de timp, nu s-a întâmplat”, a adăugat Pîslaru.

Despre noul proiect aflat în lucru la Ministerul Muncii, ministrul Investițiilor a precizat că așteaptă să vadă propunerea, dar este optimist în privința rezultatului.

„Părerea mea este că suntem cu toţii foarte serioşi, există şi sprijinul Băncii Mondiale pe acest subiect. Eu am această credinţă că vom propune acel proiect care să bifeze reforma şi să aducă un bine administraţiei şi predictibilitatea administraţiei publice din România”, a conchis Dragoș Pîslaru.