PNL ar putea face o alianță cu partidele de dreapta. Muraru: „Există o dorință de a nu mai face proiecte politice cu PSD”

Alexandru Muraru. Foto: Agerpres

Vicepreședintele PNL, Alexandu Muraru, a spus luni, în direct la Antena 3 CNN, că „există o dorință la nivelul partidului de a nu mai face proiecte politice cu PSD”. Astfel, el a afimat că se poartă discuții la nivel „foarte informal” pentru înființarea unei alianțe cu partidele de dreapta. Mai mult, Muraru a afirmat că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități” legate de poziția lui Bolojan ca premier. „Partidul va da în seara asta o majoritate covârșitoare pentru susținerea lui Ilie Bolojan”, a spus Muraru.

„E vorba despre aceste discuții informale, care au loc de câteva săptămâni și au fost amplificate de atitudinea Partidul Social Democrat din ultimele luni. Legat de prim-ministru, nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități. Partidul va da în seara asta o majoritate covârșitoare pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Fără anti-reformiști și extremiști, iar buna guvernare nu poate fi transformată într-un element de negociere politică.

Aceste narative speculative sunt lansate de PSD privind o susținere cu AUR sau retragerea sprijinului pentru premier. Ele fac parte dintr-un efort de a eroda credibilitatea Partidul Național Liberal, iar PNL le respinge categoric”, a spus Muraru.

El a afirmat că „există o dorință la nivelul partidului de a nu mai face proiecte politice cu PSD”.

„Există o dorință la nivelul partidului de a nu mai face proiecte politice cu PSD, ci cu partide de dreapta care să creeze un proiect politic semnificativ pentru 2028, pentru că această tendință a PSD de a crea crize și instabilitate se va accentua în a doua jumătate a anului, iar după rotativă PSD va face ce știe mai bine, adică să se înfrupte din finanțele publice”, a subliniat el.

Mai mult, vicepreședintele PNL a adăugat că „în PSD există o ură viscerală față de Ilie Bolojan”.

„Noi nu luăm în considerare acest scenariu de a intra în opoziție, pentru că avem o înțelegere și coaliția trebuie să funcționeze. În PSD există o ură viscerală față de Ilie Bolojan și mai este o tendință de a încerca să pună PNL și USR de o parte și de alta a guvernării, tocmai pentru a nu construi acest proiect politic în 2028. PSD, prin asta, își va eroda baza electorală și capacitatea de a lua decizii și de a guverna”, a adăugat Muraru.

La Radio RFI, Muraru a detaliat: „Deci PSD nu vrea reforme structurale care presupun, sigur, reducerea cheltuielilor statului, eficientizarea aparatului public, eliminarea risipei, pentru că aceste măsuri pe care Ilie Bolojan țintește să le ia, aproape în toate domeniile, vizează și ating mecanismele care s-au consolidat și prin care s-au consolidat, în timp, rețele de clientelă politică și influența baronilor locali PSD. Deci reformele înseamnă, de fapt, pentru PSD, pierdere de control politic asupra resurselor și, implicit, diminuarea unor centre de putere construite în jurul alocării discreționare”.

Muraru a subliniat că există discuții cu partidele de dreapta pentru formarea unei noi alianțe.

„Aceste discuții sunt la un nivel foarte informal de câteva săptămâni și va fi posibil ca aceste discuții să se cristalizeze, să devină mai clare și mai decisive în următoarele săptămâni și în următoarele luni.

În primul rând, noi ne gândim, sigur, la integrarea altor formațiuni. Știți foarte bine că au fost aceste discuții cu partidul lui Ludovic Orban, cu REPER, cu alte formațiuni și, evident, cu USR. Deci există o parte semnificativă din PNL care, pe de o parte, a înțeles foarte clar că o alianță politică cu PSD aproape că este exclusă pentru 2028 și care înțelege, pe de altă parte, că partenerul natural în această chestiune poate fi USR și alte formațiuni de dreapta, pentru că un interes semnificativ al PSD este acela de a ține aceste formațiuni departe sau într-o stare de tensiune.

Acesta este și motivul pentru care PSD a marșat pe această temă, în principal în ultimele săptămâni, aceea de a exclude, spre exemplu, USR din guvernare, pentru că PSD are această temă și știe că dacă pui două partide care, în mod natural, sunt mai apropiate și vizează un proiect politic pentru 2028, le pui separat, adică unul în opoziție și unul la putere, sigur, șansele ca ele să construiască ceva pentru 2028 sunt aproape nule. Deci aceasta este, de fapt, imaginea importantă, imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă în guvernare în aceste săptămâni și în aceste luni”, a mai spus Muraru.