PNL detonează bomba pe scena politică. Un document semnat de ministrul Justiției dezvăluie planul Guvernului Orban

O mutare-șoc cutremură scena politică. Guvernul Orban urmează să își asume răspunderea pe legile Justiției și pe desființarea Secției Speciale, în următoarea perioadă, potrivit unor surse Antena 3.

Asta deși Guvernul Orban a câștigat încrederea celorlalte partide, pentru a face majoritate în Parlament, cu promisiunea că nu va apela la ordonanțe de urgență, ori la asumarea răspunderii în ceea ce privește Secția de investigare a infracţiunilor în justiţie.

”Căderea Guvernului Orban este planul. Anticipatele - rezultatul acestui plan. Obținerea majorității pe care președintele Klaus Iohannis o dorește. Cutremurul însă poate răsturna acest plan”, spune Oana Zamfir, la Antena 3.

”Ministrul Justiției a avut o întâlnire cu membrii CSM. Lor le-a recunoscut că în două săptămâni se va schimba situația, într-un fel sau altul. Guvernul își asumă răspunderea, Parlamentul are varianta moțiunii de cenzură. Și atunci, din două una. Ori de teama pierderii mandatelor rămane varianta pe Justiție a Guvernului cu Predoiu și Orban, ori este pretextul declanșării alegerilor anticipate. Și partidele care nu și-au dorit această variantă au ocazia să dărâme Guvernul Orban, astfel încât să se ajungă la anticipate”, a mai spus Oana Zamfir.

Este vorba de un document trimis de ministrul Justiției instanțelor și curților de apel din România, de solicitare la o consultare cu privire la modificările aduse legilor Justiției.

Cu privire la desființarea SIIJ, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, le-a cerut magistraților să spună dacă, în opinia lor, ar fi necesară desființarea Secției Speciale prin abrogarea actelor normative în baza cărora a fost înființată sau dacă ar considera oportună o reformare a acestei instituții.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat în repetate rânduri că ALDE nu este de acord cu desființarea Secției de investigare a infracţiunilor în justiţie (SIIJ) și a votat Guvernul Orban în Parlament având promisiunea că liberalii nu-și vor asuma răspunderea pe modificarea sau desființarea secției.

„Am vorbit despre justiţie. Secţia specială. Am convenit un lucru, că Secţia specială, dacă e vorba să se discute despre ea, nu se va face nimic prin ordonanţă de urgenţă. Am prevenit şi despre faptul că există şi alte modalităţi. Cu experienţa pe care o avem ştim că există şi alte modalităţi, o asumare a răspunderii. I-am prevenit despre fiecare aceste lucruri ce vom face. Am convenit în final că, având în vedere că în Parlament este un proiect de lege care vizează Secţia Specială, dacă e să se discute în Parlament, care este calea cea mai corectă, locul cel mai potrivit pentru dezbatere şi adoptarea unor legi care vizează funcţionarea justiţiei. Eu cred că Secţia specială trebuie să rămână. Nu este o invenţie de acum, ea funcţiona în cadrul DNA-ului. În momentul de faţă ea este sub autoritatea CSM, care este garantul independenţei justiţiei. Cu ce este mai puţin valabilă Secţia acum decât cum era înainte? ”, declara Tăriceanu, în 23 octombrie.