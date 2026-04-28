Politico: Înțelegerea PSD–AUR pune la încercare credibilitatea socialiștilor europeni. “Prețul e o coaliție cu inamicul democrației”

Decizia PSD de a face front comun cu AUR pentru răsturnarea guvernului Ilie Bolojan a stârnit reacții dure din partea liderilor europeni, care avertizează că socialiștii riscă să-și piardă credibilitatea, potrivit unei analize Politico.

Socialiștii de la Bruxelles trebuie să facă presiuni asupra partidului lor membru român pentru a „își menține credibilitatea”, spune președintele Verzilor.

Decizia PSD vine în condițiile în care, socialiștii europeni au petrecut ani de zile criticând centrul-dreapta pentru încheierea unor acorduri cu extrema dreaptă. Acum se confruntă cu aceeași acuzație.

“Când social-democrații (PSD) din România au făcut echipă luni cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR) de extremă dreaptă pentru a-l răsturna pe premierul Ilie Bolojan și guvernul de coaliție centrist pe care îl susținuseră anterior, parlamentarii de la Bruxelles au declarat că centrul-stânga face exact ceea ce a acuzat de mult timp că face Partidul Popular European de centru-dreapta: colaborează cu forțele pe care a promis să le izoleze”, scrie Politico.

Dacă PSD răstoarnă guvernul și formează o coaliție cu AUR, „ar trece peste o linie roșie pe care ei înșiși au stabilit-o în Europa: refuzul cooperării politice cu forțele extremiste”, a declarat Vula Tsetsi, președintele Partidului Verde European.

Această mișcare expune o prăpastie între liniile roșii politice de la Bruxelles și realitățile naționale complicate, unde ascensiunea extremei drepte îngreunează guvernarea partidelor mainstream fără ele.

Socialiștii de la Bruxelles nu erau la curent cu planurile din România, potrivit a doi oficiali familiarizați cu situația, citați de Politico. Iratxe García, președinta Socialiștilor și Democraților (S&D), a declarat că se așteaptă ca omologii săi români să colaboreze cu forțele pro-europene în viitor.

Alegerile europene din 2024 au produs cel mai de dreapta Parlament din istoria blocului comunitar. Grupul de extremă dreapta Patrioții - care găzduiește pe Marine Le Pen din Franța și pe Viktor Orbán din Ungaria - a devenit a treia cea mai mare forță, urmat de Conservatorii și Reformiștii Europeni de dreapta, care include pe Giorgia Meloni din Franța, Legea și Justiția din Polonia și AUR.

În întreaga Europă, partidele populiste de dreapta câștigă teren, pe măsură ce alegătorii se îndreaptă către ele pe fondul unei crize a costului vieții și al presiunilor migrației. Conservatorii mainstream au colaborat din ce în ce mai mult cu ei în țări precum Olanda, Italia, Suedia, Croația și Austria, înfuriind partidele de centru-stânga care au acuzat PPE că normalizează extrema dreaptă în timpul campaniei electorale europene din 2024.

Copreședintele grupului ECR din Parlamentul European, Patryk Jaki, a declarat pentru Politico că este „evident” că forțele sale politice nu mai pot fi ignorate.

Însă această influență tot mai mare creează acum probleme pentru socialiștii europeni, deoarece unii dintre propriii lor membri încep să facă înțelegeri cu aceste formațiuni, scrie sursa citată.

Precedentul coaliției din Lituania

În 2025, social-democrații lituanieni au încheiat un acord de coaliție cu Zorile lui Nemunas, un partid despre care se pare că intenționează să se alăture grupului Patrioților de la Bruxelles.

Partidul Socialiștilor Europeni nu a criticat public această mișcare. O jumătate de an mai târziu, ONG-urile au avertizat PES și grupul S&D (ramura PES în Parlamentul European) într-o scrisoare deschisă că reformele mass-media publice planificate de social-democrații lituanieni și partenerul lor de coaliție ar submina libertatea presei. Semnatarii au îndemnat PES și S&D să stabilească dacă membrul lor lituanian respectă valorile fundamentale social-democrate și să stabilească clar acțiunile pe care le-ar întreprinde dacă aceste valori sunt încălcate.

În timp ce alianța Lituaniei a atras o atenție limitată la Bruxelles, România - ca țară mai mare - este mai greu de ignorat. Cu un partid membru S&D care face echipă cu extrema dreaptă la București, alte grupuri politice îi presează pe socialiști să explice unde trasează linia.

„Partidul Socialiștilor Europeni și Grupul S&D trebuie să mențină presiunea asupra partidului lor membru din România pentru a-și menține credibilitatea atunci când critică cooperarea dintre PPE și extrema dreaptă la nivel european”, a declarat Tsetsi, membru al Verzilor.

Manfred Weber: Toată lumea să se comporte responsabil la București

Terry Reintke, un important parlamentar german care prezidează fracțiunea parlamentară a Verzilor din Parlament, a declarat că social-democrații „ au fost aliați puternici în lupta de lungă durată pentru cordonul sanitar”.

Dar ea a avertizat că „progresiștii pierd atunci când puterea este predată extremei drepte, nu ar trebui să fim niciodată tentați de putere dacă prețul este o coaliție cu inamicul democrației”.

Președintele PPE, Manfred Weber, a cerut ca „toată lumea să se comporte responsabil” la București pentru a asigura stabilitatea guvernului.

„Prin împuternicirea AUR și prin validarea narațiunii și acțiunilor lor anti-establishment și anti-europene, peisajul politic românesc va fi polarizat între o tabără pro-reformă condusă de premierul Ilie Bolojan și o tabără anti-europeană în jurul AUR, socialiștii jucând doar un rol marginal în peisajul politic românesc în anii următori, așa cum o fac deja în alte câteva state membre ale UE”, a spus Mureșan.

Socialiștii europeni au evitat până acum să-și mustre public partidul membru român. „Îmi reafirm încrederea în Partidul Social Democrat [român] și în angajamentul său de a colabora cu toate forțele pro-europene”, a declarat președintele S&D, García, pentru Politico. „Acest principiu nu este negociabil și se află în centrul familiei noastre politice.”

García a menționat că Sorin Grindeanu, președintele Social-Democraților din România, s-a angajat să nu încheie un acord politic cu AUR.