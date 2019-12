Victor Ponta lansează un atac la adresa premierului Ludovic Orban, după informațiile contradictorii apărute în presă cu privire la declarația de avere a premierului.

Ponta amintește faptul că, în 2014, deputatul PNL Ludovic Orban a depus plângeri penale împotriva sa și a soției sale, Daciana Sârbu, pentru presupuse nereguli în declarațiile de avere, nereguli care s-au dovedit a fi ”total nefondate”.

”Viata politica ne pune atat de des in situatii neasteptate - din care insa trebuie sa tragi mereu aceeasi lectie : ramai om dincolo de batalia politica ; ce tie nu-ti place altuia nu-i face! In Campania pentru Alegerile Prezidentiale din 2014 deputatul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala contra mea pentru nereguli in declaratia de avere ; incalcand insa niste reguli de bun simt si necesare in politica Dl Orban a depus o plangere similara si impotriva sotiei mele - evident ca ambele plangeri au fost cercetate si a rezultat ca erau total nefondate ; dar m-a afectat acel lucru pentru ca mi-a afectat familia!”, a scris Ponta.

”Eu nu ii fac nicio plangere penala lui Ludovic Orban ( cu atat mai putin sotiei lui ) - chiar daca si acum suntem tot adversari in politica / ma intreb insa daca Ludovic isi aminteste de ce a facut el in 2014? Daca poate ii pare rau? Daca a invatat ceva? Eu sigur invat tot timpul din greselile mele!”, a precizat Victor Ponta.