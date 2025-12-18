Saga şefiei NASA ia sfârşit. Jared Isaacman preia conducerea Administraţiei. Ce legături are cu SpaceX-ul lui Musk: "Extrem de suspect"

Jared Isaacman, noul şef al NASA. Foto: Getty Images

Senatul american a confirmat numirea lui Jared Isaacman la şefia NASA, cu 67 de voturi "pentru" şi 30 "împotrivă". Isaacman, astronaut privat și CEO al companiei de plăți Shift4, urmează să preia conducerea NASA cu doar câteva săptămâni înainte ca agenția să lanseze Artemis II, o misiune care va transporta patru astronauți în jurul Lunii și va marca cea mai lungă distanță spațială pe care oamenii au călătorit-o de la încheierea programului Apollo în 1972. Totuşi, unii sunt îngrijorați că legăturile noului șef al NASA cu Musk și SpaceX sunt prea profunde, scrie CNN.

Când Trump l-a ales pentru prima dată pe Isaacman pentru rolul de la NASA, la sfârșitul anului 2024, alegerea a stârnit entuziasm în rândul liderilor industriei spațiale, care îl consideră pe Isaacman un factor de schimbare. Nominalizarea a stârnit, de asemenea, îngrijorări cu privire la conflictele de interese.

De la fondarea Shift4 în 1999, la vârsta de 16 ani, Isaacman și-a făcut un nume în industria spațială prin autofinanțarea unor zboruri experimentale pe orbita Pământului. A zburat în spațiu de două ori: ambele dăți în parteneriat cu SpaceX, compania lui Elon Musk.

Aceste misiuni i-au conferit lui Isaacman o reputație de persoană îndrăzneață și cu un comportament asumat, care îmbrățișează tranziția industriei spațiale de la proiectele finanțate de guvern către întreprinderile din sectorul privat.

Susținătorii săi speră că, în calitate de șef al NASA, va încuraja concurența între companiile spațiale, le va împinge să se alinieze obiectivelor NASA și va concentra eforturile agenției spațiale către tehnologii de ultimă generație.

Însă nominalizarea lui Isaacman nu este lipsită de controverse.

"Extrem de suspect"

Unii sunt îngrijorați că legăturile noului șef al NASA cu Musk și SpaceX sunt prea profunde. Luni, senatorul Edward Markey, un democrat din Massachusetts, a criticat dur SpaceX pentru că a refuzat să dezvăluie câți bani i-a plătit Isaacman companiei pentru zborurile sale în spațiu.

"Este extrem de suspect. SpaceX are miliarde de câștigat având un administrator NASA prietenos și pare corect ca poporul american să înțeleagă măsura în care Isaacman și SpaceX sunt legate financiar. Uneori, dacă pare a corupție, sună a corupție și miroase a corupție, este pur și simplu corupție", a spus Markey.

Markey solicitase ca SpaceX să-l elibereze pe Isaacman de un acord de confidențialitate care îl împiedica să furnizeze direct senatorilor informațiile.

Conform declarațiilor financiare recente, contractul în curs de desfășurare al lui Isaacman cu SpaceX pentru un program numit Polaris valorează peste 50 de milioane de dolari. De asemenea, el a raportat câștiguri de capital de peste 5 milioane de dolari dintr-o investiție în companie.

În timpul audierii de confirmare din decembrie, Isaacman a încercat să minimalizeze legăturile sale cu Musk.

"Am condus două misiuni în spațiu la SpaceX, deoarece este singura organizație care poate trimite astronauți în și din spațiu de când naveta spațială a fost retrasă. Și, în acest sens, relația mea nu este diferită de cea cu NASA", a spus Isaacman.

Prima nominalizare a lui Isaacman pentru rolul de șef al NASA a fost anulată brusc pe fondul unei dispute dintre Trump și Musk la începutul acestui an, a relatat anterior CNN.

Numirea sa a fost apoi restabilită în noiembrie, pe măsură ce relația dintre Trump și Musk părea să se dezghețe.

În timpul celei de-a doua audieri de confirmare de la începutul acestei luni, Isaacman s-a confruntat cu întrebări despre documentul Proiectului Athena - o schiță de 62 de pagini a planurilor sale pentru NASA, care a fost recent divulgată.

Obiectivele prezentate în "Proiectul Athena", a cărui copie a fost obținută de CNN, includ modernizarea unor centre NASA pentru a se concentra pe propulsia nucleară electrică, înființarea unui program de explorare a planetei Marte și adoptarea unei filozofii "accelerare/reparare/ștergere" pentru a remodela agenția. Multe dintre propuneri, în special cele care implică reorganizarea forței de muncă a NASA și schimbarea unei părți din abordarea acesteia față de cercetarea științifică, sunt controversate.

De exemplu, senatorul Andy Kim, un democrat din New Jersey, a declarat în timpul audierii de confirmare din 3 decembrie că se aștepta ca Isaacman să se distanțeze și mai mult de unele dintre propunerile documentului Proiectului Athena - în special de porțiunile care sugerează reducerea posturilor de funcționar public al NASA.

După ce inițial a votat în favoarea lui Isaacman în timpul primei sale încercări de confirmare din primăvara aceasta, Kim și-a retras sprijinul și a votat împotriva trimiterii nominalizării sale la vot în Senat.

În timpul audierii din 3 decembrie, Isaacman s-a confruntat și cu întrebări despre cum și-a recăpătat favoarea lui Trump după ce fusese absent timp de luni de zile. Senatorul Gary Peters a menționat că Isaacman a donat recent aproximativ 2 milioane de dolari către Super PAC-ul președintelui Trump.

"Nici măcar nu aș vrea să speculez de ce m-a nominalizat președintele. Nu ar trebui să fie surprinzător că am susținut Partidul Republican", a spus Isaacman la audiere, adăugând că a făcut donațiile în timp ce lua în considerare, pentru scurt timp, o carieră politică la începutul acestui an. În trecut, însă, Isaacman a donat atât candidaților republicani, cât și celor democrați. În general, Isaacman a adoptat și un ton complet diferit în politică față de Musk, care a luat o întorsătură puternică spre dreapta, sau față de Trump, urmărind să se poziționeze mai neutru. "Respect opiniile pasionale ale oamenilor asupra subiectelor încărcate emoțional, cum ar fi politica, dar sunt ancorat în centru și voi încerca întotdeauna să fiu un unificator, nu un divizor", a scris el într-o postare din 2024 pe X. O astfel de poziție este în concordanță cu modul în care administratorii NASA s-au poziționat în trecut. Conducerea efectivă a agenției spațiale, și asigurarea finanțării pentru proiectele pe care NASA speră să le realizeze, necesită, în mod curent, ca șeful agenției să colaboreze cu legislatorii de ambele părți. O alegere "neortodoxă" Administratorii NASA sunt de obicei selectați dintr-un grup de oameni de știință, ingineri, cadre universitare sau funcționari publici. Asta îl face pe Isaacman, un antreprenor în domeniul tehnologiei, un lider atipic pentru agenția spațială. Și, deși a atras critici în comunitatea științifică și în anumite zone din Washington, DC, a fost aclamat și de susținătorii explorării care cred că NASA are nevoie de un factor de schimbare la conducerea sa. "Cu decenii de experiență ca antreprenor, lider de afaceri și pionier al spațiului comercial, Isaacman este ideal pentru a conduce NASA în acest moment critic din istoria agenției", a declarat Dave Cavossa, președintele Federației Spațiale Comerciale, o asociație comercială, într-o declarație recentă. O coaliție formată din 36 de foști astronauți NASA l-a susținut, de asemenea, pe Isaacman în preluarea funcției de conducere a agenției. "Credem că Jared Isaacman este în mod clar calificat să conducă NASA în acest moment critic. Cel mai important, Jared are o pasiune autentică pentru explorarea spațiului și o admirație autentică pentru NASA ca instituție americană. El va aduce o energie reînnoită și un simț al scopului NASA", a declarat grupul într-un comunicat. Actualul administrator interimar al NASA, Sean Duffy, care este și secretarul pentru transporturi al lui Trump, l-a felicitat pe Isaacman pentru noul său rol într-o postare pe rețelele de socializare miercuri. "Îi urez lui Jared mult succes la începutul mandatului său și la conducerea NASA, în timp ce ne întoarcem pe Lună în 2028 și învingem China", se arată în postare .