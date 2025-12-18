Campanie națională de vouchere pentru sprijinirea turismului din Praid, după distrugerea salinei

În urmă cu șase luni, pârâul Corund inunda Salina Praid, distrugând mare parte din galerii. Foto: Agerpres

O campanie națională de vouchere la Centrul Wellness Praid a fost lansată de județul Harghita prin platforma sa oficială de turism, Visit Harghita, menită să relanseze turismul din Praid și să sprijine economia locală, afectate puternic de distrugerea salinei din localitate, relatează Agerpres.

În cadrul campaniei, companiile participante care achiziţionează 20 de bilete de intrare la Centrul Wellness Praid vor primi gratuit încă 20 de vouchere din partea Visit Harghita, valabile tot la Centrul Wellness Praid.

„Iniţiativa se adresează companiilor din România, care sunt invitate să se alăture campaniei printr-o ofertă specială '20 + 20', contribuind astfel la susţinerea comunităţii locale şi oferind, în acelaşi timp, beneficii valoroase partenerilor, clienţilor sau angajaţilor lor”, a transmis Visit Harghita într-un comunicat de presă.

Vouchere pentru a atrage turiști la Praid

Valoarea pachetului de vouchere oferite cadou este de 1.300 lei.



„Voucherele pot fi utilizate exclusiv în scop promoţional - de exemplu pentru clienţi, parteneri sau angajaţi - iar revânzarea acestora nu este permisă. Biletele sunt valabile până la data de 31 decembrie 2026, oferind astfel posibilitatea unei utilizări flexibile pe termen lung”, se precizează în comunicat.



Sursa citată a mai arătat că prin participarea la campanie, companiile sprijină direct turismul şi economia locală din Praid, consolidându-şi totodată responsabilitatea socială şi imaginea de organizaţii implicate în viaţa comunităţii.



„Iniţiativa oferă şi oportunitatea de a dubla numărul biletelor de wellness şi de a oferi experienţe exclusive partenerilor şi colaboratorilor. Biletele de intrare pot fi achiziţionate personal de la Centrul Wellness Praid sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa: [email protected]”, se mai menţionează în comunicat.



Înainte de lansarea campaniei naţionale, Visit Harghita a publicat o iniţiativă la nivel local în cadrul programului de vouchere. În această etapă, unităţile de cazare din Praid au putut solicita pachete gratuite de vouchere, utilizabile în propriile activităţi promoţionale.



„Ca prim pas al programului, Visit Harghita distribuie în total 50 de pachete de vouchere, oferind astfel un sprijin direct operatorilor locali din turism şi contribuind la revitalizarea turismului din Praid. Campania de vouchere este finanţată de Visit Harghita din fondurile colectate prin campania de donaţii lansată pentru sprijinirea turismului din Praid”, se mai arată în comunicatul citat.

Salina Praid a fost inundată

În urmă cu șapte luni, pârâul Corund inunda Salina Praid, distrugând mare parte din galerii. Salina poate fi salvată prin exploatarea de pe cealaltă parte a muntelui.

S-a ajuns în această situație după ce riscul de inundare a spațiilor subterane ale Salinei Praid și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent, se arată în concluziile raportului încheiat de Corpul de control al Prim-Ministrului (CCPM), după ce a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).