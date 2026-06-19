Prefectul de Timiș nu se grăbește să îi ia mandatul lui Fritz. PSD îl avertizează

Președintele USR, Dominic Fritz și prefectul județului Timiș, Paul Finta. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN/Hepta

Noul prefect de Timiş, avocatul Paul Finta, numit de Bolojan joi, cu câteva ore înainte ca Dominic Fritz să primească decizia definitivă de la ÎCCJ privind conflictul de interese, a anunţat că „aşteaptă motivarea instanţei” şi apoi va decide dacă va lua o măsură împotriva primarului. Potrivit legii, prefectul e cel care poate să-l demită sau să-i dea o amendă lui Fritz.

„Așteptăm motivarea Înaltei Curți. Hotărârea primei instanțe a rămas definitivă prin hotărârea instanței de recurs. Când vedem hotărârea de recurs, putem să discutăm aplicat pe ceea ce prevăd actele juridice care vor avea efect executoriu.

Eu nu o să pot să vă spun mai mult astăzi, pentru că aștept hotărârea instanței. Ar fi lipsit de logică și de sens ca eu să vă spun astăzi ce aș putea face pe viitor, să facem ipoteze în condițiile în care nu avem hotărârea instanței de recurs”, a spus prefectul de Timiș, Paul Finta.

Numirea sa vine după plecarea din funcție a Corneliei Micicoi, care și-a anunțat demisia pe 12 iunie, în aceeași zi în care procurorii Parchetul European au efectuat percheziții la domiciliul acesteia într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene.

PSD îl avertizează pe Finta

Partidul Social Democrat (PSD) l-a avertizat vineri pe prefectul de Timiș, cerându-i „să nu abuzeze de funcţia sa pentru a-l menţine ilegal pe Dominic Fritz în funcţia de primar al municipiului Timişoara”, potrivit Agerpres.

a cerut, vineri, retragerea sprijinului politic pentru Dominic Fritz, liderul USR și primarul Timișoarei. Social-democrații spun că „USR are obligaţia morală şi politică” să-i retragă sprijinul după decizia definitivă a Instanţei supreme privind conflictul de interese, susţin reprezentanţii partidului într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

„PSD solicită conducerii USR să ia act de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către primarul Dominic Fritz şi să dispună suspendarea acestuia din toate funcţiile din partid şi retragerea sprijinului politic în exercitarea funcţiei de conducere la Primăria Municipiului Timişoara. Dincolo de implicaţiile legale care decurg din decizia ICCJ, USR are obligaţia morală şi politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverşunare din partea membrilor altor partide, aflaţi într-o situaţie similară cu cea a primarul Dominic Fritz. Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcţia de primar şi preşedinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetăţenilor”, au transmis social-democraţii vineri.

Potrivit acestora, „nerespectarea acestor standarde şi orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv şi irevocabil acest partid din rolul de instanţă morală a politicii româneşti, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înfiinţare”.

„Potrivit propriilor standarde de integritate afişate în campaniile electorale, USR trebuie să se abţină să comenteze deciziile magistraţilor. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent şi decizia magistraţilor împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiţiei. Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiş să nu abuzeze de funcţia sa pentru a-l menţine ilegal pe Dominic Fritz în funcţia de primar al municipiului Timişoara. Jurisprudenţa CCR şi a ICCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive şi irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligaţia legală să emită ordinul de eliberare din funcţie. Dominic Fritz trebuie să plece”, mai transmite PSD.

Mesajul PSD vine după ce Instanţa supremă a confirmat joi, printr-o sentinţă definitivă, un raport al Agenţiei Naţionale de Integritate prin care edilul USR al Timişoarei, Dominic Fritz, era găsit în conflict de interese administrativ.

În urma publicării deciziei, Dominic Fritz a anunţat că îşi va continua activitatea politică şi administrativă şi că va duce la capăt mandatul de primar al Timişoarei, iar pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcţiei de preşedinte al partidului, va solicita un vot de încredere atât în Biroul Naţional al USR, cât şi la Congresul partidului, programat în luna octombrie.

El a spus totodată că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sentinţa, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcţie aleasă până în anul 2030 inclusiv. Vineri, Dominic Fritz a reiterat, într-un mesaj pe Facebook, că parlamentarii Uniunii Salvaţi România nu vor vota pentru Guvernul Veştea.