Premierul Bolojan, despre presupusa șpagă dată la poliție în anii '90: „Aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi prietenește”

Premierul României, Ilie Bolojan, 29 iulie 2025. Sursa foto: Captură video Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți, de jurnaliști, despre o declarație mai veche referitoare la mita dată la poliție în anii '90, pe când avea o mică afacere.

„Nu am spus că am dat mită. Am spus că erau niște practici de a te opri pe drum și de a-ți căuta nod în papură, și aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi altfel, în formula „prietenește”. Ani de zile în România, dacă nu recunoaștem că am avut multe sisteme care au funcționat defectuos ne mințim singuri. Fiecare a procedat cum a considerat de cuviință. Eu nu am încurajat și nu încurajez darea de mită sau plata unor atenții.” a precizat Bolojan.

„Vă rog să vă gândiți cum se intra în România înainte de intrarea în UE. Eu nu am încurajat niciodată acest sistem și vă rog să vă uitați că în toată activitatea mea am operaționalizat tocmai sistemele astea pervertite din România. Cât am fost în Guvern am reformat sistemul de permise de conducere, dacă țineți minte. Nu s-a făcut de pe o zi pe alta, a durat 6 luni, dar s-a făcut.”, a subliniat acesta.

"Cred că noi avem obligația, atunci când ocupăm o funcție publică, ca aceste sisteme să nu mai funcționeze. E greu să ai sisteme perfecte, pentru că mereu vor fi probleme. Niciunii nu suntem perfecți, dar nu trebuie să tolerăm sisteme de tip industrial", a mai spus premierul.

Bolojan, în 2020: „Mă oprea Poliția noaptea pe la Turda și îmi lua bani”

Actualul premier vorbea într-un videoclipul de campanie din anul 2020 de la alegerile locale cum era nevoit să ofere bani Poliției când venea la București pentru aprovizionarea magazinelor pe care le gestiona.

„Eu înainte de a fi primar am fost un mic comerciant. Mă duceam o dată pe săptămână la București, ca să fac aprovizionarea magazinelor mele și mă oprea Poliția noaptea pe la Turda și îmi lua bani. Era ca un fel de vamă de interior. Când intrai în București, din nou, te mai oprea o dată Poliția să-ți mai ia niște bani pentru că aveai mașină cu numere de provincie și oricum nu riscau nimic cu tine.

Mi-am spus atunci că dacă va depinde vreodată de mine să schimb ceva o să fac tot ce este posibil ca să fac acest lucru ca sistemul public să înțeleagă că el este în serviciul cetățenilor și nu cetățenii sunt în serviciul primăriei”, a declarat Ilie Bolojan, în 2020, în clipul de campanie.

Bolojan: Demisia lui Anastasiu a fost înregistrată luni; am trimis la Cotroceni documentul care închide procedura

Premierul Ilie Bolojan a informat că demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu a fost înregistrată luni, iar marţi a semnat documentul necesar, care a fost transmis la Palatul Cotroceni, pentru a se "închide" această procedură.

„Demisia a fost înregistrată în cursul zilei de ieri, a parcurs procedura obişnuită şi, astăzi, chiar înainte de a veni la conferinţa de presă, mi s-a adus documentul pentru semnare pentru a pleca la Administraţia Prezidenţială în vederea închiderii acestei proceduri”, a declarat Bolojan, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Dragoş Anastasiu şi-a anunţat, duminică după-amiază, demisia din funcţie, precizând că nu mai poate să accepte „să fie denigrat şi în acest fel să decredibilizeze imaginea Guvernului României”.

„În acest moment, în acest climat, mie îmi e foarte clar că nu mai pot să ajut, că, indiferent ce aş spune, ce aş face, va continua procesul de denigrare, bazat pe nişte fapte, dar dus la extrem. Acesta este motivul pentru care, discutând cu premierul, i-am spus că voi face mai mult rău, decât voi face bine şi e momentul să fac un pas în lateral, în spate, cum vreţi să-l numiţi, şi să demisionez”, a declarat Anastasiu, la Palatul Victoria.

El a menţionat că dosarul în care a fost implicat „ca martor” privind darea de mită către un funcţionar ANAF era public şi a susţinut că modul în care statul, prin organele sale de control, trata firmele la vremea respectivă „l-a obligat să accepte şpaga de supravieţuire”.