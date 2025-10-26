Premierul Bolojan, despre vila în care locuieşte: "Nu am stat ilegal, n-am intrat pe geam"

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat duminică seara, în cadrul unui interviu, că a fost mutat în vila de protocol în care a locuit fostul preşedinte Traian Băsescu din considerente de securitate. Şeful Guvernului a menţionat că nu a locuit ilegal în acel imobil, n-a intrat "pe geam".

În vârstă de 56 de ani, Ilie Bolojan a precizat că, până să locuiască în vila în care a stat anterior fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a trăit la parterul unui imobil şi avea geam spre spaţiul public. Cel din urmă aspect a constituit un factor decisiv în ceea ce privește securitatea premierului.

"Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situaţia. Când eşti pe această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziţie – nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea, pentru că, de dimineaţă până seara – şi colegii sunt martori – eu sunt la Guvern, asta este viaţa mea, da?

Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter, iar geamul era către spaţiul public. Şi atunci au spus: «Trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă». Am fost mutat acolo", a spus Ilie Bolojan în cadrul interviului oferit în această seară pentru Digi24.

Premierul a susţinut că a rămas în respectiva vilă, întrucât fostul preşedinte al ţării, Traian Băsescu, a optat pentru un alt imobil.

"Între timp, am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Mi s-a părut, iertaţi-mă, un gest de bun-simţ să fie întrebat, să spun: «Nu rezolvaţi problema respectivă? Vă rog să vorbiţi cu domnul preşedinte, să-şi aleagă o locuinţă, din moment ce stătuse acolo». Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte, da?

Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi, practic, acum s-a închis acest lucru. Da, subliniez: premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în regulă", a spus Ilie Bolojan în cadrul explicaţiilor.