Premierul Ilie Bolojan: Alegerile ar trebui organizate cât mai repede în Capitală, dar fără a forța coaliția

Ilie Bolojan, premierul României. sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan și-a reafirmat poziția că alegerile din Capitală trebuie organizate cât mai curând, însă a subliniat că o decizie în acest sens nu poate fi luată fără un acord în coaliție, pentru a evita noi tensiuni politice, relatează Agerpres.

Întrebat dacă săptămâna viitoare ar putea fi adoptată o hotărâre de guvern privind organizarea scrutinului, șeful Executivului a precizat că acest lucru se va întâmpla doar dacă va exista un punct de vedere comun între partenerii de guvernare.

„Dacă se va decide această situaţie, se va da (hotărâre de guvern, n.r.). Aşteptăm să se ajungă la o poziţie comună pe această problemă”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Premierul a avertizat că lipsa unui consens privind stabilirea datei alegerilor ar putea avea consecințe negative asupra stabilității coaliției.

„În cazul în care nu se ajunge la un acord privind data alegerilor, a forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie”, a spus el.

Bolojan a explicat că, în condițiile în care guvernul gestionează deja proiecte complexe și unele măsuri nepopulare, introducerea unei noi surse de conflict ar putea complica și mai mult lucrurile.

„Cred că este bine ca în afara problemelor pe care le avem, legat de susţinerea unor astfel de proiecte mari, din care unele nu sunt populare, (...) dacă se mai introduce şi un factor suplimentar de tensiune, există riscul ca lucrurile să se complice şi mai mult. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în aşa fel încât să fim în spiritul legii şi să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală – pentru că întotdeauna un interimar, indiferent unde este el, nu are autoritatea unui primar care are zeci de mii sau sute de mii de voturi, în cazul Bucureştiului, în spate – dar aici, v-am spus, e o problemă de realitate politică şi dacă nu se va ajunge la un acord, a forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a afirmat premierul.