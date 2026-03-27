Premierul slovac Robert Fico cere sprijinul României pentru un loc în Consiliul de Securitate al ONU

R.M.
1 minut de citit Publicat la 17:13 27 Mar 2026 Modificat la 17:34 27 Mar 2026
Ilie Bolojan l-a primit pe Robert Fico la Palatul Victoria. Foto: Facebook/Guvernul României

Premierul Robert Fico a cerut, vineri, sprijinul României pentru candidatura Slovaciei la un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2027-2028, potrivit Agerpres.

„V-am rugat astăzi deschis să ne sprijiniți candidatura de membru în Consiliul de Securitate în anii 2027-2028 și vă mulțumesc pentru acordul pe care ni l-ați dat”, a spus Fico, într-o declarație de presă susținută alături de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

El a precizat că discuția cu premierul român a avut loc într-un cadru de „respect” și a mulțumit pentru acest lucru. Totodată, a evidențiat atenția acordată minorității slovace, menționând că este vorba despre cetățeni „loiali” României, care și-au păstrat identitatea slovacă.

„Ar trebui să mă întorc în timp foarte mult pentru a caracteriza relațiile bilaterale româno-slovace. (...) Trebuie să mulțumesc pentru contribuția pe care ați avut-o la eliberarea Slovaciei. Când vorbim despre eliberarea Bratislavei, mereu menționăm armata română, care pe navele de pe Dunăre a ajutat la eliberarea Slovaciei”, a adăugat el.

Robert Fico a oferit asigurări că Slovacia va acorda respectul cuvenit monumentelor ridicate în memoria ostașilor români care și-au pierdut viața pentru eliberarea țării sale între anii 1944-1945.

Premierul slovac a mai spus că țara sa nu va uita că în anul 1968, când trupele Pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia pentru a opri reformele, România nu a participat la această acțiune militară. De asemenea, a făcut referire la faptul că România a fost printre primele state care au recunoscut independența Slovaciei, după dizolvarea pașnică a Cehoslovaciei. Republica Slovacă, la rândul ei, a aprobat aderarea României la Uniunea Europeană.

„Vreau ca încrederea să se manifeste în continuare. Vrem să fiți parteneri în OCDE. Este o organizație extrem de importantă”, a mai spus el.

Fico a adăugat că slovacii sunt un popor „mândru”, care știe să lupte pentru suveranitatea sa și să își apere interesele.

