Robert Fico a avut o întâlnire oficială cu Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Ce au vorbit

„L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico. Am discutat despre agenda europeană și am analizat împreună impactul crizelor internaționale actuale, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu. Am convenit că prioritatea noastră este să ne protejăm economiile și cetățenii de efectele negative ale acestor conflicte.

Securitatea europeană și cooperarea noastră bilaterală în domeniul apărării au fost, de asemenea, teme importante pe care le-am abordat. Din ianuarie 2025, militari români fac parte din Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia, un exemplu concret al angajamentului nostru pentru securitatea europeană.

Am transmis, de asemenea, mulțumiri poporului slovac pentru respectul cu care păstrează memoria soldaților români care au luptat pentru eliberarea Slovaciei în cel de-al Doilea Război Mondial”, a scris pe Facebook șeful statului român.

Prim-ministrul Guvernului Republicii Slovace, Robert Fico, se află vineri, 27 martie, într-o vizită oficială în România, urmând să viziteze orașele București și Oradea. Fico a fost primit vineri, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial cu onoruri militare şi intonarea imnurilor Republicii Slovace şi României.

Cei doi premieri vor participa la ceremonia de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea dintre ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă, valabil pentru o perioadă de cinci ani.