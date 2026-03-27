Ilie Bolojan l-a primit pe Robert Fico la Palatul Victoria. Premierul slovac s-a întâlnit și cu Nicușor Dan

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit vineri la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial cu onoruri militare şi intonarea imnurilor Republicii Slovace şi României.
Potrivit programului anunţat de Guvern, cei doi şefi de executiv vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de o întâlnire în plenul delegaţiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru.
De asemenea, cei doi înalţi oficiali vor participa la ceremonia de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea dintre ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă, valabil pentru o perioadă de cinci ani.
După-amiază, premierii se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din România.
În cursul dimineţii, Robert Fico a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.