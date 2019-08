Premierul Viorica Dăncilă: Vom merge în Parlament pentru a ne duce mandatul până la capăt

Premierul Viorica Dăncilă a susținut, miercuri seară, declarații de presă la Palatul Victoria, la scurt timp după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că va respinge remanierea propusă de premier.

Iată principalele declarații ale premierului:

- Am urmărit cu profundă dezamăgire spectacolul oferit de candidatul la prezidențiale Klaus Iohannis care, din păcate, nu și-a înțeles rolul constituțional nici după cinci ani de ocupare a funcției de președinte al României. Atitudinea domnului Iohannis nu este deloc surprinzătoare - de doi ani și jumătate se folosește de funcție pentru a bloca și critica fără fundament acest guvern.

- Domnul Iohannis a înlocuit datoria constituțională de mediator între partide politice cu cea de sabotaj.

- Este un comportament la fel de imatur și egoist ca cel al lui Tăriceanu: unul abandonează guvernarea, altul blochează numirea miniștrilor.

- În ciuda tuturor acestor obstacole din aceste zile și a tuturor acestor domni cu pretenții de bărbați de stat, care din considerenta electorale mențin instabilitatea, noi ne vom continua activitatea. Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt.

- Domnul Iohannis își aduce singur laude și ne garantează că România este o țară stabilă în timp ce face tot posibilul să o destabilizeze blocând sistematic activitatea acestui guvern.

- Este de-a dreptul revoltător că domnul Iohannis folosește de la tribuna oficială a Administrației Prezidențiale expresia "guvern corupt". Îl somez pe candidatul Klaus Iohannis să prezinte de urgență probe pentru această afirmație care dăunează profund imaginii României. Îi asigur pe români că, în ceea ce mă privește, nu a existat niciun act de corupție și nicio problemă de ordin juridic care să umbrească activitatea mea.

- Am văzut lașitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban și jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înțeleg că trebuie să mă lupt cu toți acești bărbați de stat ai României care nu au înțeles că lupta politică este pe proiecte și nu pe cine țipă sau jignește mai tare.

- Dacă toți acești oameni politici care conduc acest stat și care au putere în partidele lor se poziționează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această țară, toți oamenii de bine care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte și comportamente și care vor echilibru, consens și oameni responsabili în funcțiile de conducere ale statului.

- Ne vom duce cu demnitate mandatul până la capăt și vom avea curajul să ne uităm în ochii românilor pentru că nu am luat niciodată o măsură împotriva lor.