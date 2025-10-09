Președinții de Consilii Județene se plâng că nu mai au bani să plătească angajații DGASPC și dau vina pe Guvern: „Situația e dramatică”

Sute de angajaţi DGASPC au protestat joi, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile de două luni. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș şi Vâlcea au protestat şi joi, nemulţumiţi că nu îşi vor primi salariile pentru a doua lună consecutiv. Cu toţii i-au cerut demisia premierului României, Ilie Bolojan, care ar fi spus în şedinţa Coaliţiei să se descurce şefii de CJ cu salariile.

Pe de altă parte, guvernul susţine că nu s-a discutat în şedinţa de azi despre banii pentru DGASPC. "Ce vrea prim-ministrul? Să ieşim cu copiii fără părinţi în stradă?", a transmis un şef de judeţ, iar președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, a spus: "Situaţia este absolut dramatică. Standardul de cost nu este actualizat de ani de zile în ceea ce priveşte prestaţiile acestea sociale". Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a subliniat că vinovaţi sunt atât cei din actualul Guvern, condus de Ilie Bolojan, cât şi cei din fost Guvernul, condus de Marcel Ciolacu.

Asistenţii sociali care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, copii în plasamente nu şi-au mai primit salariile de două luni, potrivit Antena 3 CNN. Preşedinţii de Consilii Judeţene se uită către Guvern şi susţin că banii trebuie să vină de acolo, pentru că sumele se alocă de la Ministerul Muncii. Însă, s-a transmis foarte clar de la Guvern: acesta este bugetul, primarii şi şefii de Consilii Judeţene să se descurce.

"Transmiteţi-i lui Bolojan Ilie, premierul acestei ţări să plece acasă. Nu mâine, trebuie să plece acasă de ieri", a spus unul dintre protestatari. La manifestaţiile din Vâlcea şi Maramureş s-a strigat demisia prim-ministrului Ilie Bolojan. Tot azi, 34 de judeţe au primit 168 de milioane de lei pentru spectacole.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Cătălina Porumbel, "Din 34 de judeţe, ştiţi cumva cum s-au alocat bani pentru instituţiile de spectacole, dar pentru DGASPC nu?", şeful CJ Maramureş, Gabriel Zetea, a răspuns: "Mulţumesc că-mi daţi public tribuna aceasta să vorbesc în numele angajaţilor din DGASPC, nu doar din judeţul Maramureş, ci din întreaga ţară. Situaţia este absolut dramatică: săptămâna asta trebuia să plătim salarii pentru luna septembrie. Efectiv, nu există resursele financiare la dispoziţia autorităţilor locale, în general, pentru a putea plăti munca celor care lucrează în asistenţă socială.

Şi să face o diferenţă, că poate unii nu înţeleg: nu e vorba de asistaţi sociali, nu e vorba de ajutoare sociale, e vorba despre salariile celor care muncesc în case de tip familial, celor care au grijă de copii, care nu au părinţi şi care sunt în grija statului, cei care au grijă de bătrâni, cei care au grijă de persoanele cu dizabilităţi grav şi lucrează în condiţii deosebit de grele de muncă. Şi nu putem, în acest moment, să le oferim măcar salariile", a declarat Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş.

Mugur Ciuvică, preşedintele GIP: De ce nu mai aveţi bani în buget luna octombrie pentru salarii? Nu aţi prevăzut în buget că anul are 12 luni, când aţi făcut bugetul? Şi doi: banii ăia, daţi de la Guvern, de care aud acum, pentru 34 de judeţe pentru spectacole, presupun că au fost cerute tot de consiliile judeţene, că nu cred că s-a trezit Bolojan să dea bani pentru spectacole prin judeţe, nu?

"Bun, vă explic ca să înţelegeţi: Direcţia Generală de Asistenţă Socială sunt prestatori de servicii – au un număr de beneficiari şi, în funcţie de fiecare beneficiar, este un standard de cost, o sumă de bani care se dă de către Guvern pentru a putea plăti cheltuielile care sunt: cheltuieli salariale, cheltuieli materiale, cheltuieli de întreţinere, de hrană, lumină, curent, toate aceste lucruri. Standardul de cost nu este actualizat de ani de zile în ceea ce priveşte prestaţiile acestea sociale. Şi, atunci, Guvernul se aşteaptă ca noi să cumpărăm o pâine cu 7 lei, Guvernul ne dă 3 lei, iar noi, autorităţile locale, să punem restul de 4 lei. Păi, în acest an nu există resursele financiare la autorităţile locale pentru a compensa lipsa de finanţare din partea Guvernului!", a mai afirmat oficialul.

Mugur Ciuvică, preşedintele GIP: Deci, aţi cheltuit banii repartizaţi pentru diverse lucruri, ziceţi dumneavoastră utile, şi aţi rămas acum fără bani de salarii. Am înţeles bine, nu?

"Nu... am rămas fără bani şi de întreţinere, şi de salariii, şi pentru a continua întreaga activitate. Nu e vorba doar de judeţul Maramureş, e vorba de întreaga ţară, pentru că repet: standardul de cost, care ar fi trebuit actualizat de ani de zile, nu este actualizat", a mai precizat Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, în cadrul interviului.

Ulterior, oficialul a mai adăugat că, în ceea ce priveşte suma asta dată pentru instituţiile de spectacole este o sumă trimisă la începutul anului – prin Legea bugetul de stat e o sumă de 2% care se dă pentru teatre, pentru filarmonici.

Costel Fotea: "Norma de hrană este de 22 de lei pe zi pentru un copil"

"Am să răspund la întrebarea domnului Ciuvică şi o să vin cu date mult mai clare. Pentru funcţionarea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galaţi este nevoie de 90 de milioane de lei. Până în momentul de faţă, Guvernul României a alocat doar 40 de milioane de lei. Diferenţa de 50 de milioane de lei, adică 10 milioane de euro, trebuie să-i pun din bugetul Consiliului Judeţean. Şi aici vorbim de asistenţii maternali, iar un asistent maternal gândiţi-vă că ia undeva în jur de 2.800, 2.900 - 3.000 de lei pe lună.

Norma de hrană pe standardele de cost, aşa cum spunea şi colegul meu de la Maramureş, domnul Zetea, în momentul de faţă este de 22 de lei pe zi pentru un copil. Dacă nu am veni să suplimentăm aceste norme de hrană – gândiţi-vă ce poate să mănânce un copil într-o instituţie cu 20 de lei pe zi, mai ales că sunt unele persoane cu handicap, care sunt imobilizate la pat. Şi, după ce ajung la vârsta de 18 ani, îi iau din DGASP Galaţi şi îi duc în unitatea medico-socială Găneşti, tot în subordinea CJ.

Şi, conform Ordonanţei 90, sumele se asigură în proporţie de 90% din bugetul de stat, iar eu, pe anul acesta, am sumele alocate din bugetul de stat doar de 40%. Cam asta este diferenţa şi asta este situaţia în toată ţara", a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Galați, social-democratul Costel Fotea.

Întrebat de una dintre prezentatoarele Antena 3 CNN cine este de vină pentru această criză a angajaţilor DGASPC, actualul Guvern, că nu va dat la rectificare, condus de Ilie Bolojan de la PNL sau fostul Guvern, care a fost condus de Marcel Ciolacu şi a făcut bugetul pe anul acesta, Costel Fotea a răspuns: "Dacă ar fi să vă răspund mai direct, pentru că sunt o persoană mai pragmatică (...), vinovat este toată lumea, pentru că aceste standarde de cost trebuiau reactualizate şi actualizate de ani de zile.

Şi asta pentru că nu putem merge cu standarde de cost de acum 10 ani sau de acum 15 ani, ori de acum 5 ani în urmă, nu putem să neglijăm faptul că, între timp, au mai fost creşteri salariale şi pe acelea a trebuit să le suportăm din bugetul local al autorităţilor locale, că au crescut preţurile, că au crescut preţurile cu energia, cu apa (...)".