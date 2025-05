Prima întâlnire cu un oficial european. Nicușor Dan a discutat cu Roberta Metsola

Nicușor Dan a avut prima întâlnire cu un oficial european. S-a văzut cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care a ajuns miercuri seară în România. Între Nicușor Dan și Roberta Metsola a mai existat un schimb de mesaje după alegerile prezidențiale. De dimineaţă, oficialul european a plecat spre Timişoara. Acolo se întâlneşte cu primarul Dominic Fritz.

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a postat miercuri noapte un mesaj pe platforma X după întâlnirea informală pe care a avut-o miercuri seara cu preşedintele ales al României, Nicuşor Dan.

Together in Bucharest. Together for Europe. Together for Romania.



Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România. pic.twitter.com/Lx5tPvkLI6