Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta

Primarul PSD al comunei Fundeni, Gheorgiță Cărtușanu, și viceprimarul PSD Lenuța Ivan. Foto: Antena 3 CNN

Un record de neegalat deține comuna Fundeni din județul Călărași. 18 ani de incompatibilitate la vârful administrației locale fără ca nimeni să miște vreun deget. Protagoniști? Primarul PSD Gheorgiță Cărtușanu și viceprimarul PSD Lenuța Ivan. Deși aparent nu au nicio legătură, aceștia sunt soț și soție din 2007. De atunci conduc în familie comuna Fundeni, chiar dacă incompatibilitatea este evidentă. Lenuța Ivan îi este subordonată administrativ soțului care îi deleagă diverse sarcini. Aproape nimeni nu are curajul să comenteze în fața familiei conducătoare. De ce?

Gheorghe Niculiță, consilier local PNL: Dânșii fac tot ce vor. Așa au făcut tot timpul pentru că au vot și majoritatea în consiliul local.

Cea mai bună dovadă a fost când au fost accesate proiecte pe fonduri europene. Primarul a inițiat mai multe proiecte de hotărâri de consiliu local prin care indemnizația sa și a soției au fost majorate. Un conflict de interese evident. Dacă pentru restul subordonaților creșterile s-au oprit, pentru cei doi soți s-a ajuns până la 50% în plus la venituri. O parte dintre hotărâri au fost votate și de Lenuța Ivan, care s-a aflat în conflict de interese dublu, votându-și atât propria mărire de salariu, cât și cea pentru soțul său. Și asta nu este totul - s-au dat inclusiv hotărâri de consiliu local cu efect retroactiv. În 18 ianuarie 2024 s-au mărit bonusurile pentru primar și soția viceprimar începând cu 1 ianuarie 2024, iar în 11 martie 2024 începând cu 1 martie 2024.

Discuție cu Gheorghiță Cărtușanu, primar PSD Fundeni

- Doamna viceprimar Ivan este soția dumneavoastră, corect?

- Este ales local

- Dar este și soția dumneavoastră?

- Da.

- Vi se pare normal a se da o hotărâre de consiliu pentru a se da bani retroactiv?

- Unde arată lucrul ăsta?

- În HCL.

- Pot să o chem pe doamna secretară?

Secretara Primăriei Fundeni ne-a dat o explicație halucinantă.

- Așa era prevăzut în lege.

- Retroactiv?

- Nu, că începând cu data de se poate majora....

- Sunteți secretarul primăriei? Da? Legea poate acționa retroactiv?

- Este vorbe de o lege pentru primar..

Salvarea pentru primar a fost sosirea soției, acesta schimbându-se la față. Lenuța Ivan a preluat conducerea discuției.

Lenuța Ivan, viceprimar PSD Fundeni: Sunt purtător de cuvânt. Vă rog să ne faceți o solicitare, să vedem despre ce este vorba. Nu știm ce acte s-au dat acum un an de zile.

Ulterior, cei doi au refuzat să răspundă la întrebări despre conflictele de interese sau achiziții. De exemplu, cum a dat Primăria Fundeni peste 24.000 euro pentru servicii de închiriere și mentenanță echipamente de odorizare și sterilizare a aerului. Concluzia a fost clară.

Lenuța Ivan, viceprimar PSD Fundeni: Mi se pare că tot ce solicitați dumneavoastră e tendențios. La ce ați solicitat aici o să vă dăm răspuns oficial, iar acum vă rog să opriți camera.

După ce am ieșit din sediul primăriei care, de ani de zile, este găzduită în containere închiriate cu mii de euro pe lună pentru că renovarea sediului a fost blocată de intrarea în faliment a constructorului, ne-am trezit că viceprimărița și primarul vin după noi. Motivul? Să ne arate proiectele realizate prin comună. După ce am văzut grădinița, școala și sala de sport amenajate pe fonduri europene sau naționale, am ajuns și la un obiectiv făcut din banii comunei.

Deși nu sunt trotuare și localnicii merg pe marginea șoselei, prioritate pentru administrația Cărtușanu - Ivan a fost construirea unei capele mortuare. Prețul - peste 280.000 euro.

Cetățenii nu prea au curaj să conteste deciziile

- Trotuar nu aveți pe aici?

- Nu.

- Ce trebuia să fie mai întâi? Trotuar sau capelă de 280.000 euro?

- Dacă așa a vrut primarul 46,17

- Ce trebuia? Trotuare sau capelă?

- Nu știu domle. Eu sunt bătrână, nu mă bag.

Surprizele nu s-au oprit aici.

De când ne-am despărțit de primarul și viceprimărița din Fundeni suntem în permanență monitorizați de angajați ai primăriei. Aceștia vor să afle cu cine ne vedem și ce filmăm aici în comuna pe care o păstoresc de peste 20 de ani.

Aceste imagini au fost filmate pe una dintre străzile care a fost pietruită înainte de campania electorală.

Nicolae Gavrilă, consilier local PNL Fundeni: Investiția publică s-a ridicat la suma de 520.000 lei și a fost făcută fără aprobarea consiliului local.

Adică ilegal, acuză opoziția, pentru că investițiile trebuie obligatoriu să treacă prin consiliul local. Am plecat în cealaltă parte a comunei.

Nicolae Gavrilă, consilier local PNL Fundeni: Ni s-a spus că și această stradă e pietruită cu toate că această stradă era asfaltată. Pietruirea a fost făcută efectiv în câmp facilitând accesul la terenurile primarului.

Minoritatea din consiliul local reclamă că s-a ajuns să se falsifice votul la o hotărâre de consiliu local legată de un imobil din comună, unde era nevoie de două treimi pentru aprobare.

Gheorghe Niculiță, consilier local PNL Fundeni: PNL 6 împotrivă, PSD 7 pentru. Hotărârea a apărut invers, că sunt 9 consilieri pentru și 4 împotrivă. Am făcut contestație la prefectură, prefectura ne-a dat dreptate. Nu s-a respectat nici hotărârea respectivă. Am făcut la Parchetul Călărași, acum așteptăm răspunsul parchetului.

La scurt timp după ce am părăsit comuna Fundeni, Lenuța Ivan împreună cu mai mulți angajați ai primăriei s-a dus în control la magazinul fratelui consilierului local Nicolae Gavrilă și i-a lăsat o adresă să vină cu documente pentru verificări.

Presiuni și șantaj pentru nedifuzarea anchetei

Stenograme din timpul discuției de la primărie.

Lenuța Ivan, vicepremier: Se poate opri.

Nicolae Gavrilă, consilier local: Deci, eu, personal, nu mai pot!

Lenuța Ivan, vicepremier: Tu poți să zici, să scrii ce vrei tu. Sunt atâtea procese pornite. Da? Eu pot să spun ce vreau eu și să facem o înțelegere între noi. Varianta mea este așa: colaborăm, ne împrietenim și totul va merge excelent. De tine depinde. Vorbește cu Ciprian să scoată reportajul, că Ciprian are influență și luni putem să face și un acord de care să știm numai noi în care noi îți oferim locul trei pe postul de consilier local.

Gheorghiță Cătușanu, primar: Să nu credeți că v-am chemat, domnilor să vă spun, să fie vreo formă de șantaj. Nu! Eu nu știu ce v-a spus doamna, eu vin și vă spun, am văzut o hârtie. Ca administrator eu dau drumul la hârtie și nu pot să revin. Nu am dat drumul la plângerea cu curțile. Nu am vrut. Ți-o arăt că e la mine pe birou. Nu am dat drumul. La modul serios. Știi că ai venit cu tatăl tău și ai găsit o formulă cumva...

Lenuța Ivan, vicepremier: Amenda va rămâne, dar nu atât de mare, dar depinde doarte mult de atitudinea primăriei.

Gheorghiță Cătușanu, primar: Promit că nu te mai atac de față cu restul!

Prefectul din Călărași e rudă cu doamna Lenuța Ivan

Jurnalistul Dragoș Boța l-a contactat și pe prefectul din Călărași, Laurențiu State, care este reprezentantul Guvernului în teritoriu și care ar fi trebuit să se asigure de legalitatea actelor emise într-un județ. Doar că acesta, rudă la rândul său cu doamna viceprimar, s-a contrazis în declarații.

Jurnalist: De când sunteți prefect, ce ne puteți spune despre situația de la Fundeni, unde primarul și viceprimarul sunt soț și soție?

Laurențiu State, prefect Călărași: Dumnealor nu sunt legitimi, fiecare poartă alt nume.

Jurnalist: Ba nu, sunt căsătoriți. Apar și în declarația de avere ca fiind împreună.

Laurențiu State: Eu sunt prefect din 28 februarie și din câte cunosc, ei nu sunt căsătoriți.

Jurnalist: Dar de unde știți?

Laurențiu State: Păi, vă dați seama, cunosc zona Fundeni din 1993.

Jurnalist: Dar dacă ar fi soț și soție?

Laurențiu State: Legal, ar fi incompatibilitate. Dacă ar fi, dar eu știu că nu. Vă dați seama, când am venit în funcție am pus niște întrebări și mi s-a spus că ei nu sunt căsătoriți legal. Vă prezint o informație corectă pe care mi-o și asum.

Jurnalist: Dumneavoastră sunteți cumva nașul surorii doamnei Lenuța Ivan?

Laurențiu State: Da, eu le-am botezat copilul și i-am cununat.

Jurnalist: Știați de la doamna Ivan Lenuța că nu sunt căsătoriți?

Laurențiu State: Nu, de la fina mea, sora doamnei Ivan Lenuța.

După doar șase minute, prefectul a revenit cu un telefon

Laurențiu State: Așa este, ei sunt căsătoriți legal. Ea nu a preluat numele lui, dar din punct de vedere legal nu este nicio incompatibilitate.

Jurnalist: Păi acum 2 minute mi-ați spus că este.

Laurențiu State: Domnule, eu v-am spus că am vorbit cu secretarul general al prefecturii și mi-a spus că el este persoană aleasă și nu există, doar dacă era funcție publică. Ea e aleasă în rândul consilierilor, nu este nicio incompatibilitate...

În realitate, adevărul este altul

Incompatibilitate există. Dacă Lenuța Ivan rămânea consilier local iar soțul ei era primar, nu ar fi existat nicio problemă. În momentul în care a acceptat să devină viceprimar, ea este în raport de subordonare administrativă, pentru că primarul îi deleagă sarcini. Ceea ce duce, evident, la incompatibilitate.

Reacția Primăriei Fundeni

Ulterior realizării acestui material, Primăria Fundeni a oferit și un răspuns în scris.

Referitor la informația potrivit căreia primarul și viceprimarul Comunei Fundei sunt soț și soție, precizăm că această situație nu generează o stare de incompatibilitate, conform legislației în vigoae, Conform Legii nr.161/20023 și OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, incompatibilitatea se reține doar dacă între persoanele respective există raporturi de subordonare directă sau exercitarea reciprocă a autorității.

În acest caz, viceprimarul este ales de Consiliul LOlca, nu este numit de primar și nu se află în raport de subordonare față de acetsa. Atribuțiile celor două funcții sunt distincte și tabilite prin lege, iar niciuna dintre persoane nu exercită autoritate administrativă asupra celeilalte.

Contractul de lucrări de pietruire a drumurilor comunale, derulat în anul 2024, nu a necesitat aprobarea Consiliul Local, întrucât nu reprezintă o investiție nouă, ci o lucrare de întreținere și reparații curente a drumurilor existente.

În ceea ce privește aspectele prezentate public de domnul consilier local Gavrilă, considerăm necesar să precizăm că acestea sunt tendențioase și denaturate, fiind formulate pe fondul pierderii alegerilor locale și al unor nemulțumiri personale. (...) Dl. Gavrilă Gheorghe a fost sancționat contravențional pentru edificare de construcții fără autorizație de construire și pentru blocarea unui drum public din com. Fundeni ceea ce a amplificat, probabil, starea de frustrare și dorința de răzbunare.