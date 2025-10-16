Procurorul general, Alex Florența: Toate firele războiului hibrid din România duc spre Rusia. Suntem vizați în continuare de amenințări

Procurorul general spune că Rusia continuă acțiunile de război hibrid în România. FOTO: Agerpres

Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii dispun de multe indicii, care nu sunt publice și care duc către Rusia ca autor, a declarat procurorul general al României, Alex Florența, în cadrul interviurilor one2one.

El a fost întrebat ce alte probe au procurorii, în afară de numele și activitatea a patru firme, care probează că Rusia a intervenit în procesul electoral prezidențial din 2024.

"Toate firele duc acolo, cu certitudine iar unele dintre acestea sunt anchetate în noi dosare penale, aflate în lucru.

Tentative și încercări de sabotaj au mai existat. Suntem în momentul de față targetați în continuare cu acest tip de amenințări și sunt anchete în derulare cu privire la aceste aspect", a răspuns Florența.

Procurorul general a explicat că un dosar disjuns din cauza privind tentativa de lovitură de stat din decembrie 2024 - deja trimisă în judecată și în care este inculpat și Călin Georgescu - se referă la felul în care arsenalul militar și financiar confiscat de la mercenarul Horațiu Potra în luna februarie a intrat în România.

Potra nu avea cum să depoziteze zeci de arme și muniție de război la Mediaș, fără complicitatea unor funcționari, crede Alex Florența.

Alex Florența: Anchetăm posibilele complicități la aducerea armelor lui Horațiu Potra în țară

"Este mai mult decât sigur că au avut o zonă de sprijin în zona aceasta de aeroport. Sunt elementele pe care, în momentul de față, le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv numărul de zboruri efectuate dinspre Congo înspre România, pe Aeroportul Sibiu și persoanele care erau implicate în derularea acestor zboruri, pentru a avea un tablou complet", a precizat el.

Reiterând că războiul hibrid din România continuă și în prezent, după ce a luat amploare în ultimii doi ani, procurorul general a afirmat că, până în decembrie 2024, când Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din noiembrie, nici Serviciul Român de Informații (SRI), nici Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicațiii (ANCOM) și nici alte instituții nu au sesizat procurorii cu privire la acțiunile de război hibrid manifestate sub formă de atacuri cibernetice, tentative de sabotaj, dezinformare, manipulare.

Florența a dezvăluit că nu a discutat nici măcar odată despre războiul hibrid din România cu fostul președinte al României, Klaus Iohannis, pe când acesta era șeful statului.

Șeful Ministerului Public a mai spus că survolarea ilegală, a unor baze aeriene militare de către drone și violarea spațiului aerian al României de drone rusești au fost conexate într-un dosar unic, la nivel internațional, gestionat de Interpol.