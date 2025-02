Propunerea lui Fechet pentru angajații Romsilva, la pensionare: flori pentru doamne, o strângere de mână pentru domni

Ministrul Mediului Mircea Fechet a declarat miercuri la Antena 3 CNN că la discuția cu sindicatele din Romsilva le-a spus că poate fi flexibil cu unele propuneri ale lor, dar nu cu prima de pensionare.FOTO: Getty Images

Ministrul Mediului Mircea Fechet a declarat miercuri la Antena 3 CNN că la discuția cu sindicatele din Romsilva le-a spus că poate fi flexibil cu unele propuneri ale lor, dar nu cu prima de pensionare. "Cred că așa cum se întâmplă cu milioane de români care muncesc la pensionare, primești un buchet de flori pentru doamne și o strângere de mână pentru domni", a spus Fechet.

"Nu vom reuși niciodată să ajungem la o formulă de mijloc, însă cred foarte mult în procesul de consultare publică și tocmai din acest motiv, ieri am organizat la Ministerul Mediului un astfel de proces în care am avut ocazia să ascult și opinia sindicatelor și opinia altor entități ce urmează a fi afectate de o eventuală modificare legislativă privind statutul personalului silvic. Pe scurt, sindicatele, cu precădere au spus că doresc în continuare acea primă la pensionare, iar eu am comunicat deja că pot fi flexibil în legătură cu alte propuneri. Mai erau pe acolo 6m³ de lemn pe an să ia pădurarii sau alte chestiuni ... vreau să vedem. Le-am spus că în legătură cu acea primă la pensionare voi fi ferm și eu cred că așa cum se întâmplă cu milioane de români care muncesc la pensionare, primești un buchet de flori pentru doamne și o strângere de mână pentru domni, a declarat ministrul Mediului.

În legătură cu sporul de risc, el a declarat ca nu este neapărat eliminat, ci este înlocuit cu o nouă prevedere din Codul Silvic care spune că la salariul de bază tot sectorul silvic beneficiază de o majorare cu 25% a acestuia.

"Or, nu putem să avem și 25% la salariul de bază și încă 25% spor de risc. Toată lumea înțelege că în condițiile date nu ne așteptăm la măriri de salarii, nu am avea de unde să le susținem. Așadar, textul primului articol modificat tocmai asta clarifică, respectiv faptul că sporul de risc pe care îl aveau înainte pădurarii și în legătură cu care am niște dubii - nu neapărat legate de cei care fac muncă în teren, unde acolo sunt anumite riscuri - în birou sunt mai puține riscuri. Oricum, foarte greu urmează să fie înlocuit.", a spus Mircea Fechet.

Mircea Fechet a declarat ieri că a trimis Corpul de control al sediul central al Romsilva, pentru a avea „o imagine şi mai clară, negru pe alb”, a modului în care a fost administrată Regia, „cel puţin în ultimii cinci ani”. El a spus că „în maximum 10 zile” vor fi gata „primele concluzii” despre modul în care au evoluat anumiţi indicatori macroeconomici din 2020 şi până în prezent şi se va înţelege ce s-a întâmplat la nivelul direcţiilor silvice din punctul de vedere al productivităţii şi cheltuielilor de personal.



„Apoi vom putea să analizăm în detaliu zonele - problemă. Şi voi lua noi decizii. Sunt multe, foarte multe astfel de zone în care mi-aţi semnalat că Romsilva a deraiat de la activitatea de bază, de administrare a pădurii; primesc în continuare, zilnic, zeci de mesaje din partea angajaţilor Romsilva, aproape judeţ cu judeţ, care îmi dau noi indicii despre cum a fost secătuită Regia, în timp ce pădurarii au fost lăsaţi să se descurce aşa cum poate fiecare: fără haine, fără combustibil, fără mijloc de transport, însă cu aceleaşi sarcini de serviciu, ba chiar suplimentare”, a declarat ministrul Mediului.



Fechet a anunţat că este „tot mai aproape” momentul în care Romsilva va avea un nou Consiliu de Administraţie (CA) şi că a publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul prin care intră în linie dreaptă selecţia membrilor din CA-ul Regiei, pentru perioada 2025 – 2028.



„În cel mult trei luni, sper să finalizăm toate procedurile de selecţie a noului CA, iar între timp avansăm cu planul ambiţios de reorganizare a Romsilva, de la structura centrală până jos, fără să afectăm activitatea celor care se dedică pădurii şi asigurându-le tot ce acum le lipseşte ca să-şi facă treaba”, a mai afirmat Mircea Fechet.

În 22 ianuarie, Mircea Fechet spunea că sunt persoane din Romsiva care, la pensionare, primesc o primă de 500.000 de lei, echivalentul a 100.000 de euro. Ministrul aprecia că este ”halucinant” faptul că exprimarea din Contractul Colectiv de Muncă spune ”10 salarii brute, luate în cuantum net”. „Puteaţi să spuneţi 20 de salarii, că măcar discutam sincer unii cu ceilalţi”, afirma ministrul.