Protejata lui Cioloș și-a dat demisia din PLUS

Fostul secretar de stat în Ministerul Culturii din Guvernul Dacian Cioloș, Oana Bogdan, și-a anunțat demisia din PLUS, formațiunea politică condusă de fostul premier.

„Demisionez nu numai din BN, ci şi din CN şi din PLUS, pentru că vreau să fiu din nou liberă să scriu şi să vorbesc despre subiectele pe care eu le consider importante, dar care sunt încă delicate în România, fapt care ar putea să afecteze partidul atât timp cât eu sunt asociată cu PLUS”, afirmă Oana Bogdan într-o scrisoare internă adresată membrilor PLUS.



Extrem de lăudată de Cioloș, Oana Bogdan a intrat în vizorul public după ce în luna martie a stârnit un val de reacții prin afirmațiile sale legate de "renunțarea la proprietate".

"Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele”, spunea Oana Bogdan, într-un comentariu la o postare pe Facebook.