PSD anunță că nu votează proiectul POT despre avort

Victoria Stoiciu a fost întrebată dacă PSD va vota acest proiect de lege / sursă foto: facebook

Victoria Stoiciu, senator și vicepreședinte PSD, a declarat, vineri, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN, referitor la inițiativa POT, care propune o legislație prin care fătul ar beneficia de „o protecție penală suplimentară după 14 săptămâni”, că social-democrații nu vor vota acest proiect de lege.

„Aș vrea să fac o precizare. E o forțare a interpretării, să spunem că interzice avortul.

Nu este un proiect de lege care interzice frontal avortul și aș vrea să precizez de la bun început acest lucru, pentru că dacă nu folosim foarte exact, o să ne acuze, cum deja m-au acuzat pe mine că folosim fake-news, deși eu nu am spus niciodată că este interzis acest lucru.

La articolul 201 este reglementat dreptul la avort, care rămâne neafectat. Problema este că este un tertip și este o practică foarte perfidă, pentru că ei se apără spunând că nu se ating de articolul 201 care reglementează avortul, în ce condiții se face, în ce condiții este ilegal, cum se pedepsește încălcarea dispozițiilor legale și așa mai departe.

Ei spun că aici este vorba doar de acele situații în care o mamă este lovită sau suferă un act medical care duce la moartea fătului, dar e un tertip ca să intre pe ușa din dos, pentru că ceea ce fac ei și o spun cu subiect și predicat în expunerea de motive pe care am citit-o de 10 ori, spun următorul lucru: că în momentul de față, în legislația românească fătul nu beneficiază de aceeași protecție penală și legală ca o persoană născută și asta urmăresc să facă”, a declarat Victoria Stoiciu, senator și vicepreședinte PSD.

Întrebată dacă PSD va vota acest proiect de lege, ea a spus că nu.

„Nu, nu va vota acest proiect de lege. Nu a ajuns încă pe circuitul legislativ, nu am avut o discuție la grup, că de obicei se poartă în momentul în care ajunge în comisii.

Nu a ajuns, dar este contrar principiilor social-democrate să votezi așa ceva”, a încheiat Victoria Stoiciu, senator PSD.