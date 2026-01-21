PSD cere autorităților române să intervină urgent în chestiunea privind dubla cetățenie a românilor din Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 11:30 21 Ian 2026 Modificat la 11:31 21 Ian 2026

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Partidul Social Democrat solicită instituțiilor cu atribuții în politica externă, Administrației Prezidențiale și Guvernului prin Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice urgent cu autoritățile ucrainene motivele pentru care România a fost omisă din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea de a avea acord de dublă cetățenie.

PSD consideră că această omisiune afectează în mod vădit comunitatea românească din Ucraina și contrastează puternic cu sprijinul necondiționat oferit de țara noastră, pe tot parcursul războiului ruso-ucrainean, s-a transmis miercuri, într-un comunicat al partidului condus de Sorin Grindeanu.

O astfel de abordare arbitrară din partea autorităților ucrainene poate afecta inclusiv procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.

Noua reglementare este profund nedreaptă în raport cu sacrificiul etnicilor români care au căzut la datorie pe frontul ucrainean.

PSD solicită autorităților române să intervină ferm și urgent pentru rezolvarea acestei probleme având în vedere că românii reprezintă a doua mare minoritate etnică din țara vecină.

România a manifestat în permanență o atitudine corectă față de Ucraina, similară cu cea a Poloniei, Cehiei sau Germaniei pentru care noua legislație ucraineană permite acorduri de dublă cetățenie.