PSD, critici dure la adresa lui Ludovic Orban: ”Nici măcar de Sărbători nu poate da dovadă de puţină decenţă”

Lideri ai PSD şi europarlamentari au reacţionat dur sâmbătă, după ce liderul PNL Ludovic Orban i-a adus injurii premierului Dăncilă, în contextul criticilor faţă de OUG privind măsurile fiscale. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Mihai Fifor l-a numit pe Orban un individ de joasă speţă, a cărui reacţie arată disperare, vicepreşedintele PSD Natalia Intotero vorbeşte despre o ieşire tristă şi îngrijorătoare, în opinia europarlamentarului Dn Nica, ieşirea lui Orban "trădează neputinţă politică", în timp ce europarlamentarul Gabriela Zoană spune că este vorba despre vocabular grobian şi îi solicită liderului PNL să prezinte scuze.

"Aseara, tarziu, un individ de joasa speta, pe numele lui Orban Ludovic, presedinte PNL, a aratat, inca o data, unei tari intregi fata reala a unei clici de detractori de tara, adunati din cele mai obscure si diverse medii sub umbrela generoasa a PNL, USR, PMP si, mai nou, a partidului "mesianic" al spiralatului Ciolos. Sa jignesti impardonabil o femeie, fie ea si Primul-ministru al Romaniei, nu te descalifica doar ca politician, ci, in primul rand ca om, care ar fi trebuit, cel putin teoretic, sa aiba o minima educatie - cei sapte ani de acasa. Nu mai vorbesc aici de o spoiala de instructie, pentru ca m-as duce deja mult prea departe cu pretentiile", spune Fifor.

În opnia sa, din pacate, "Orban nu face altceva decat sa ilustreze un nou mod de a face politica in Romania, unul al urii viscerale, al denigrarii, al calomniei, al fracturarii societatii cu orice risc...un primitivism psiho-comportamental greu de acceptat in general si, cu atat mai putin, atunci cand acesta este translatat, din mediile unde vietuiesc acesti indivizi, in salile Parlamentului Romaniei".

"Ce ne arata atacul suburban al lui Ludovic Orban la adresa Premierului, dincolo de proasta crestere? Disperare si lipsa totala a oricarei solutii politice, o disolutie tot mai evidenta a opozitiei din Romania", conchide el.

- Vicepreşedintele PSD Natalia Intotero: Ieşirea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, este deopotrivă tristă, cât şi îngrijorătoare

Ieşirea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, este deopotrivă tristă, cât şi îngrijorătoare. Şi o consider ieşire, nu declaraţie politică, pentru că refuz să cred că acesta este nivelul discursului unui bărbat în România anului 2018. Cu aceeaşi mâhnire constat că s-a depăşit cu mult proprietatea termenilor folosiţi.

Desigur, este rolul Opoziţiei să critice Puterea. Dar între critică şi jignire sau defăimare este o distanţă foarte mare. Nu ştiu de partea cui se poziţionează domnul Orban, dar cu siguranţă nu de partea oamenilor.

- Europarlamentarul PSD Gabriela Zoană: Aştept ca Ludovic Orban să îşi ceară scuze public pentru vocabularul grobian folosit la adresa doamnei premier

"Este greu de crezut că un lider de partid istoric a putut avea, în An Centenar şi în ziua aniversării a 29 de ani de la momentul eliberării poporului român din regimul comunist, o asemenea ieşire suburbană la adresa unei doamne, cu atât mai mult cu cât această doamnă îndeplineşte şi rolul de premier al statului român. Se pare că pentru preşedintele PNL acest mod de a se adresa unei femei îi este extrem de familiar. Aceasta este imaginea noului PNL. Partidul Naţional Liberal şi-a pierdut şi valorile naţionale, dar şi valorile liberale; tot ceea ce a rămas din ele se poate traduce prin mitocănie şi libertinism", afirmă Zoană.

Ea susţine că "vocabularul trivial, jignirea românilor, impertinenţa şi obedienţa faţă de străini au fost vizibile la membrii PNL pe tot parcursul anului acesta" şi că eurodeputaţii liberali au votat la Bruxelles rezoluţia împotriva României, scrie news.ro.

"Să nu uităm că, între două postări pline de trivialităţi de pe reţelele de socializare, liderul PNL îşi făcea timp să meargă obedient în străinătate pentru a lua direcţii politice împotriva României, servind intereselor companiilor multinaţionale. Să nu uităm că, în An Centenar, membrii PNL au jignit repetat, public, în mass-media, milioane de români care au altă convingere politică decât a lor. PNL este reprezentat de un om care, la 29 de ani de la eliberarea poporului român din 1989, şi-ar dori probabil să ne întoarcem la orânduirea cu un singur partid şi cu un singur conducător. Liderul PNL a demonstrat ieri că îşi doreşte transformarea statului român într-un stat paralel, pentru a servi nu românilor, ci intereselor străinilor", adaugă ea.

"Îmi voi schimba opinia în momentul în care Ludovic Orban îşi va cere scuze public pentru vocabularul grobian folosit public la adresa doamnei premier", anunţă Gabriela Zoană, cea care a înlocuit-o pe Dăncilă în PE.

- Dan Nica (liderul europarlamentarilor PSD): Atacul suburban al lui Orban la adresa premierului trădează o crasă neputinţă politică

Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, condamnă vehement atacurile lansate de Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă şi subliniază că acestea nu fac altceva decât să evidenţieze lipsa de substanţă a acţiunilor întreprinse de opoziţie.

”Atacul suburban al lui Orban la adresa premierului trădează o crasă neputinţă! Realizând probabil că nu este capabil de nicio acţiune politică de substanţă, nu i-a mai rămas decât să recurgă la injurii. Este foarte ruşinos să avem de-a face cu un astfel de comportament venit din partea reprezentanţilor opoziţiei, cu atât mai mult cu cât vorbim despre o doamnă. Dar, până la urmă, ce pretenţii să avem de la o opoziţie de mucava, care nu ştie altceva decât să facă scandal în Parlament cu vuvuzele. Este trist şi de-a dreptul înfricoşător să ne gândim că aceşti oameni îşi doresc să preia guvernarea şi administrarea ţării!”, susţine Dan Nica.

Reprezentanții organizației PSD Sibiu au transmis, sâmbătă pe Facebook, că nici măcar în preajma Sfintelor Sărbători președintele PNL Ludovic Orban nu poate da dovadă de puțină decență și o jignește din nou pe prim-ministrul Viorica Dăncilă, „în cel mai mârşav mod posibil”.

„Nici măcar în preajma Sfintelor Sărbători preşedintele liberal, Ludovic Orban nu poate da dovadă de puţină decenţă şi jigneşte din nou o doamnă, pe premierul României, în cel mai mârşav mod posibil.

În stilu-i caracteristic, preşedintele liberal îşi permite să arunce atacuri la persoană la adresa premierului României, atacuri pe care nu le putem reproduce, din respect nu doar pentru doamna premier, ci pentru toate femeile, deloc puţine la număr, pe care Orban le-a atacat în mod misogin”, au transmis reprezentanții PSD Sibiu, organizație condusă de ministrul Turismului Bogdan Trif, într-o postare pe Facebook.